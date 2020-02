Завершение трилогии: Стас Шуринс представил трек Keep Me In ко Дню влюбленных

Стас Шуринс (фото: пресс-служба)

Артист выпустил романтическую песню в День всех влюбленных

Месяц назад Стас Шуринс поделился со слушателями песней Oxygen, объявив, что это второй трек из трилогии You Can Be. И пообещал, что завершающую композицию выпустит ко Дню Святого Валентина. Собственно, так и случилось – сегодня артист презентует новую песню под названием Keep Me In.

«Этот трек – своеобразная клятва любимому человеку в преданности, вере и любви, – говорит Стас. – Потому я решил, что 14 февраля – отличная дата для премьеры. Говорите друг другу, что любите, как можно чаще, и дарите подарки не только по праздникам. И не волнуйтесь, что презенты не слишком роскошные! Я вот однажды, когда моя жена лежала в больнице на реабилитации после операции на мозг, был совершенно измотан и забыл не то, что о праздниках, но и о времени в целом. Уставший, я приехал глубоко за полночь домой, и тут меня осенило, что никакого подарка я не подготовил, и порадовать мне больную жену 14 февраля нечем. Я побежал в ночной супермаркет, но там, кроме клея, фломастеров, пластилина и прочей мишуры для школьников не было ничего. В итоге я купил пачку пластилина и сделал ей картину из него. Она очень сильно полюбила ее и вот уже седьмой год хранит, перевозит из страны в страну. Как говорится, главное – внимание. Надеюсь, Keep Me In сможет стать для кого-то своеобразным саундтреком этого праздника».

Stas Shurins - Keep Me In

You Can Be – трилогия, получившая название в честь первой из трех песен. На нее артист снял клип, а также мини-фильм, созданный в сотрудничестве с украинским паралимпийским комитетом. В рамках партнерства также был создан проект #учисьуних, в котором Стас пересказывает истории о мужестве паралимпийских чемпионов и людей со всего мира, которые добиваются поставленных целей, не смотря на сложности со здоровьем.

Уникальный подарок, сделанный своими руками

Второй трек вышел под названием Oxygen – его артист написал в канун собственной свадьбы, однако выпустил только сейчас. Keep Me In – завершающая песня трилогии. Все деньги от скачивания композиций будут направлены на помощь школе юных футболистов – будущих паралимпийских чемпионов.