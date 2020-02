Завершення трилогії: Стас Шурінс представив трек Keep Me In до Дня закоханих

Стас Шурінс (фото: прес-служба)

Артист випустив романтичну пісню в День всіх закоханих

Місяць тому Стас Шурінс поділився зі слухачами піснею Oxygen, оголосивши, що це другий трек з трилогії You Can Be. І пообіцяв, що завершальну композицію випустить до Дня Святого Валентина. Власне, так і сталося – сьогодні артист презентує нову пісню під назвою Keep Me In.

«Цей трек – своєрідна клятва коханій людині у відданості, віри та любові, – каже Стас. – Тому я вирішив, що 14 лютого – відмінна дата для прем'єри. Говоріть один одному, що кохаєте, як можна частіше, і даруєте подарунки не тільки по святах. І не хвилюйтеся, що презенти не занадто розкішні! Я ось одного разу, коли моя дружина лежала в лікарні на реабілітації після операції на мозок, був абсолютно виснажений і забув не те, що про свята, але і про час в цілому. Втомлений, я приїхав глибоко за північ додому, і тут мене осінило, що ніякого подарунка я не підготував, і порадувати мені хвору дружину 14 лютого нічим. Я побіг в нічний супермаркет, але там, крім клею, фломастерів, пластиліну і іншої мішури для школярів не було нічого. У підсумку я купив пачку пластиліну і зробив їй картину з нього. Вона дуже сильно полюбила її і ось уже сьомий рік зберігає, перевозить з країни в країну. Як кажуть, головне – увага. Сподіваюся, Keep Me In зможе стати для когось своєрідним саундтреком цього свята».

Stas Shurins - Keep Me In

You Can Be – трилогія, яка отримала назву на честь першої з трьох пісень. На неї артист зняв кліп, а також міні-фільм, створений у співпраці з українським паралімпійським комітетом. В рамках партнерства був створений проект #учисьуних, в якому Стас переповідає історії про мужність паралімпійських чемпіонів і людей зі всього світу, які добиваються поставлених цілей, не дивлячись на складнощі зі здоров'ям.

Унікальний подарунок, зроблений своїми руками

Другий трек вийшов під назвою Oxygen – його артист написав напередодні власного весілля, проте випустив тільки зараз. Keep Me In – завершальна пісня трилогії. Всі гроші від скачування композицій будуть спрямовані на допомогу школі юних футболістів – майбутніх паралімпійських чемпіонів.