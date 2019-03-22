Заставь меня молчать: Алина Гросу восхитила поэтическим талантом

Алина Гросу порадовала поклонников очередным своим талантом. Так, время от времени, помимо записей новых песен и съемок в кино, Алина также пишет стихи. В основном это лирика. При этом новый трогательный стих Гросу опубликовала под хештегом #стихиалинкиблондинки.

Новое творения посвящено, конечно же, любви – немного трагичной, с полной самоотдачей:

О чем молчанье наших встреч

И вдохновленное безмолвье..?

О чем немых признаний речь..

И кратких вздохов многословье..?

О чем нам шепчет тишина,

Когда молчанье безупречно

И смысл наполненный им вечно

Так насыщает нас сполна?

О чем твердят немые взгляды

Родных, неравнодушных глаз?

Иль тишине безумно рады?

Иль не хватает нужных фраз?

О чем? - скажи поступком смелым..

Тогда б я все смогла понять,

Иль поцелуем нежным, спелым

Ты вновь заставь меня молчать.

Также свой новый поэтический пост Алина Гросу сопроводила фото, на котором проникновенно смотрит в кадр.

Стильная Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Поклонники украинской исполнительницы не остались в стороне и поспешили прокомментировать ее новый стих:

Очень красивая и талантливая!

Прям поэтесса, скоро во всех школах будут учить стихи Алины Гросу)

Это превосходно!

Неожиданно!

Какой чудесний стих и вы красотка)

Вслушайтесь в тишину, и вы многое услышите и увидите…

Ты талантище, Алина!

Отметим, что помимо глянцевіх фото и кадров со съемок сериалов, Алина также любит показать поклонникам архивные детские кадры. Недавно Алина необычно призналась в тайной страсти, опубликовав при этом детские снимки. На милых кадрах исполнительница еще маленькая. И так забавно - постоянно что-то жует.

Также до этого Алина Гросу восхитила эффектным спортивным look'ом. Девушка позирует в бело-красном спортивном костюме, который очень выгодно подчеркивает ее фигуру.