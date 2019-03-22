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Заставь меня молчать: Алина Гросу восхитила поэтическим талантом


Поклонники Гросу назвали ее талантищем

Алина Гросу порадовала поклонников очередным своим талантом. Так, время от времени, помимо записей новых песен и съемок в кино, Алина также пишет стихи. В основном это лирика. При этом новый трогательный стих Гросу опубликовала под хештегом #стихиалинкиблондинки.

Новое творения посвящено, конечно же, любви – немного трагичной, с полной самоотдачей:

О чем молчанье наших встреч
И вдохновленное безмолвье..?
О чем немых признаний речь..
И кратких вздохов многословье..?
О чем нам шепчет тишина,
Когда молчанье безупречно
И смысл наполненный им вечно
Так насыщает нас сполна?
О чем твердят немые взгляды
Родных, неравнодушных глаз?
Иль тишине безумно рады?
Иль не хватает нужных фраз?
О чем? - скажи поступком смелым..
Тогда б я все смогла понять,
Иль поцелуем нежным, спелым
Ты вновь заставь меня молчать. 

Также свой новый поэтический пост Алина Гросу сопроводила фото, на котором проникновенно смотрит в кадр.

Стильная Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Поклонники украинской исполнительницы не остались в стороне и поспешили прокомментировать ее новый стих:

  • Очень красивая и талантливая!
  • Прям поэтесса, скоро во всех школах будут учить стихи Алины Гросу)
  • Это превосходно!
  • Неожиданно!
  • Какой чудесний стих и вы красотка)
  • Вслушайтесь в тишину, и вы многое услышите и увидите…
  • Ты талантище, Алина!

Отметим, что помимо глянцевіх фото и кадров со съемок сериалов, Алина также любит показать поклонникам архивные детские кадры. Недавно Алина необычно призналась в тайной страсти, опубликовав при этом детские снимки. На милых кадрах исполнительница еще маленькая. И так забавно - постоянно что-то жует. 

Также до этого Алина Гросу восхитила эффектным спортивным look'ом. Девушка позирует в бело-красном спортивном костюме, который очень выгодно подчеркивает ее фигуру. 

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