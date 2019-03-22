Змусь мене мовчати: Аліна Гросу захопила поетичним талантом

Шанувальники Гросу назвали її талантищем
Аліна Гросу порадувала шанувальників черговим своїм талантом. Так, час від часу, крім записів нових пісень і зйомок у кіно, Аліна також пише вірші. В основному це лірика. При цьому новий зворушливий вірш Гросу опублікувала під хештегом #стихиалинкиблондинки.
Нове творіння присвячено, звичайно ж, коханню – трохи трагічного, з повною самовіддачею:
О чем молчанье наших встреч
И вдохновленное безмолвье..?
О чем немых признаний речь..
И кратких вздохов многословье..?
О чем нам шепчет тишина,
Когда молчанье безупречно
И смысл наполненный им вечно
Так насыщает нас сполна?
О чем твердят немые взгляды
Родных, неравнодушных глаз?
Иль тишине безумно рады?
Иль не хватает нужных фраз?
О чем? - скажи поступком смелым..
Тогда б я все смогла понять,
Иль поцелуем нежным, спелым
Ты вновь заставь меня молчать.
Також свій новий поетичний пост Аліна Гросу супроводила фото, на якому проникливо дивиться в кадр.
Стильна Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Шанувальники української виконавиці не залишилися осторонь і поспішили прокоментувати її новий вірш:
Відзначимо, що крім глянцевіх фото і кадрів зі зйомок серіалів, Аліна також любить показати шанувальникам архівні дитячі кадри. Нещодавно Аліна незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши при цьому дитячі знімки. На милих кадрах виконавиця ще маленька. Та так кумедно - постійно щось жує.
Також до цього Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом. Дівчина позує у біло-червоному спортивному костюмі, який дуже вигідно підкреслює її фігуру.