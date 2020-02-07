Записки невесты: победительница Холостяк 9 примерила свадебное платье и рассказала о торжестве

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница, победительница проекта Даша Квиткова продолжают ломать стереотипы вокруг этого шоу, что там невозможно найти настоящую любовь. Пара не только осталась вместе после окончания проекта - они довольно быстро начали совместное проживание, а теперь и вовсе готовятся к свадьбе. Предложение руки и сердца Никита сделал любимой во время отпуска на острове Бали, и они уже начали активно готовиться к торжеству.

Даша побывала в салоне на первой примерке свадебных нарядов и попросила поклонников помочь ей сделать выбор. На своей странице в Instagram девушка поделилась фото в двух платьях, которые понравились ей больше всего. Оба свадебных наряда весьма роскошные, с пышной юбкой в пол и с откровенным декольте.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Счастливая невеста также рассказала, где будет проходить сама свадьба и почему они с любимым приняли такое решение.

"Начинаю свои записки невесты. Все будет под хэштегом #невестапишет

Почему мы, все таки, решили свадьбу делать в Киеве, а не в Италии? Пока мы еще были на Бали, мы уже нашли себе организаторов, которые подбирали нам красивые места и виллы. Бюджет был утвержден и мы уже считали количество гостей.Но было одно но: Для нас было важно, чтобы дедушка Никиты и моя бабушка присутствовали на свадьбе. К сожалению, по состоянию здоровья перелеты им запретили. Поэтому мы приняли решение, что в Киев им будет добраться проще.



Мы не расстроились, потому что решили в свадебное путешествие улететь на следующий день. Куда? Конечно же в Италию. Даже определились с городком, в который поедем, но об этом позже. В субботу у нас первый первый просмотр локации, переговоры с нашим свадебным агенством и декораторами.



Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Сегодня был мой первый приезд в салон, где я мерила свадебные платья. Не передать ощущения, тем более, что до предложения мне не особо хотелось пышных платьев на свадьбу. Сердечко разрывается от всей красоты. Девушки, как же вы выбрали «то самое, единственное» платье? За какое платье голосуем? 1 или 2? Никита за первое", - поделилась своими эмоциями Квиткова.

Пользователи сети принялись активно голосовать, какое же платье больше подходит девушке, и осыпать ее комплиментами.

1 просто суппер

Хотя и 1 и 2 сногсшибательно подчёркивают вашу нежность!

Дашуля, 1е! Мне оно тина примерке больше всех понравилось

Просто нереальна

Первое вам очень к лицу

2 огонь)

Первое нереально красивое. Очень нежное

1 дуже гарне, але 2 просто неймовірно тобі личить)

Мeні 2 просто вауууу

Надзвичайно ніжна та красива

Даша, вы такая красивая, но на вас больше нравится 2 платье

1, очень красивое!

Ти дуже красива наречена, для мене перший і другий варіант плаття тобі дуже личить

Так что совет такой- меряйте ВСЕ!! Даже то, на которое не могли бы и подумать)

Просто красавица. Первое очень интересное платье

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова рассказала о лучшей проверке отношений на прочность.