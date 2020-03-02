Запахло весной: элегантная Екатерина Кухар заворожила атмосферными фото из Прованса

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина полюбовалась закатом на берегу моря

Екатерина Кухар вместе с любимым мужем и партнером по сцене Александром Стояновым продолжают свои гастроли за границей - украинская балетная пара очень востребована. Даже в день рождения любимого сыночка Тимура их не было рядом, однако любящие родители трогательно поздравили мальчика в сети и пообещали хорошенько отпраздновать, когда они вернутся. Сейчас они находится в Провансе, где и встретили приход весны.

Екатерина поделилась на своей странице в Instagram атмосферными предзакатными кадрами на берегу моря, сделанными в городе Санари Сюр Мер. Балерина позировала на набережной в сером свитере и элегантном бежевом пальто. Она откинула голову назад и с наслаждением вдыхает свежий морской воздух, в котором уже чувствуется весна.

"Spring in the air... Санари Сюр Мер — это милый провансальский городок, который славится своими песчаными пляжами с изумрудной водой, и особенно рождественскими иллюминациями. Но еще это столица немецкого изгнания...

Если поразглядывать мемориальные таблички на домах города (их порядка 30), то некоторые имена на них будут вам очень знакомы: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт. Почему именно немецкие интеллектуалы, бежавшие от нацистов, собрались в этом курортном городке — загадка. Место это было выбрано детьми Томаса Манна, Клаусом и Эрикой, в качестве пересадочного пунк­та перед дальнейшей эмиграцией в Америку. Возможно, за Манном потянулись и все остальные... A нам выпало любоваться городом в предзакатный час и насладиться его камерной тишиной межсезонья", - поделилась Кухар.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Снимки не оставили равнодушными поклонников балерины и они оставили ей много душевных комментариев.

Гарно

Как красиво!!!!

Чарiвнаааааа

Милый ангелочек.

Очень красиво. Продолжай в том же духе

Невероятная

Чудесная женщина

С вами отдыхаеш духовно

В маленьких городках всегда особенная атмосфера)

Необыкновенная

Как красиво

Яка красуня

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассказала, как сохраняет страсть в отношениях с супругом.