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Екатерина Кухар рассказала, как сохраняет страсть в отношениях с супругом

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.02.2020 - 12:48
Екатерина Кухар рассказала, как сохраняет страсть в отношениях с супругом
Екатерина Кухар и Александр Стоянов (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

По словам Кухар, муж все еще умудряется ее приятно удивлять

Прима-балерина Екатерина Кухар замужем за танцором Александром Стояновым много лет. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Кухар рассказала, как сохраняет страсть в отношениях с супругом.

Прима-балерина Екатерина Кухар и ее муж танцор Александр Стоянов уже 10 лет вместе. Супругам нравится друг друга удивлять. Причем каждый это делает по-своему.

«Я очень люблю покупать красивое нижнее белье неожиданно для Александра, – призналась на канале «Украина» Екатерина Кухар. – Люблю повязки на глаза».

Прима-балерина также обожает делать мужу подарки, а он в ответ совершает спонтанные поступки.

«Сейчас он купил билеты в Бельгию без моего ведома, – добавила Екатерина Кухар в программе «Зірковий шлях». – передал мне их через девочек».

Екатерина Кухар рассказала, как сохраняет страсть в отношениях с супругом

Кухар и Стоянов с детьми - Тимур и Настя (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Отметим, что 38-летняя украинская прима-балерина с 2006 года знакома с Александром Стояновым. Тогда на сцене Национальной оперы Украины они впервые выступили вместе в постановке «Щелкунчик». Всего через несколько месяцев Александр и Екатерина улетели в Китай с гастролями спектаклей «Жизель», «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта». Так их отношения стали еще крепче.

О первом браке Кухар рассказывает с неохотой. Отношения были сложными и даже болезненными. Так как прима-балерина потеряла ребенка от первого брака. Узнав том, что она опять беременна, Екатерина на 7-м месяце развелась с супругом-бизнесменом. Как объясняла позже сама балерина, она во могом переосмыслила тогда свою жизнь. Сын Тимур появился на свет, когда Екатерина начинала новый этап в своей жизни.

Екатерина Кухар рассказала, как сохраняет страсть в отношениях с супругом

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина и Александр долгое время не спешили ставить штамп в паспорте, так как элементарно не считали это необходимостью. Хотя позже они отмечали, что венчание уже произошло.

В 2019-м году стало известно, что после 10 лет совместной жизни Катерина Кухар и Александр Стоянов все же расписались! Тайная праздничная церемония состоялась в декабре 2018-го, в канун католического Рождества.

Напомним, ранее Екатерина Кухар призналась в слабостях и поделилась жизненными кредо.

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Новости Украины отношенияЕкатерина КухарАлександр Стоянов
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