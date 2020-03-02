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Запахло весною: елегантна Катерина Кухар заворожила атмосферними фото з Провансу

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.03.2020 - 11:36
Запахло весною: елегантна Катерина Кухар заворожила атмосферними фото з Провансу
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина помилувалася заходом сонця на березі моря

Катерина Кухар разом з коханим чоловіком і партнером по сцені Олександром Стояновим продовжують свої гастролі за кордоном - українська балетна пара дуже затребувана. Навіть у день народження коханого синочка Тимура їх не було поруч, але люблячі батьки зворушливо привітали хлопчика в мережі і пообіцяли гарненько відсвяткувати, коли вони повернуться. Зараз вони перебувають в Провансі, де і зустріли прихід весни.

Катерина поділилася на своїй сторінці в Instagram атмосферними кадрами на березі моря перед заходом сонця, зробленими в місті Санари Сюр Мер. Балерина позувала на набережній в сірому светрі і елегантному бежевому пальто. Вона відкинула голову назад і з насолодою вдихає свіже морське повітря, в якому вже відчувається весна.

"Spring in the air... Санари Сюр Мер — це миле провансальське містечко, яке славиться своїми піщаними пляжами зі смарагдовою водою, і особливо різдвяними ілюмінаціями. Але ще це столиця німецького вигнання...
Якщо порозглядати меморіальні таблички на будинках міста (їх близько 30), то деякі імена на них будуть вам дуже знайомі: Стефан Цвейг, Томас Манн, Бертольд Брехт. Чому саме німецькі інтелектуали, які втекли від нацистів, зібралися у цьому курортному містечку — загадка. Місце це було вибрано дітьми Томаса Манна, Клаусом і Ерікою, як пересадковий пункт перед подальшою еміграцією в Америку. Можливо, за Манном потягнулися і всі інші... A нам випало милуватися містом в годину перед заходом сонця і насолодитися його камерною тишею міжсезоння", - поділилась Кухар.

Запахло весною: елегантна Катерина Кухар заворожила атмосферними фото з ПровансуЗапахло весною: елегантна Катерина Кухар заворожила атмосферними фото з Провансу

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Знімки не залишили байдужими шанувальників балерини і вони залишили їй багато душевних коментарів.

  • Гарно
  • Як красиво!!!!
  • Чарівнаааааа
  • Милий янголятко.
  • Дуже красиво. Продовжуй в тому ж дусі
  • Неймовірна
  • Чудова жінка
  • З вами отдыхаеш духовно
  • У маленьких містечках завжди особлива атмосфера)
  • Незвичайна
  • Як красиво
  • Яка красуня

Запахло весною: елегантна Катерина Кухар заворожила атмосферними фото з Провансу

Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар розповіла, як зберігає пристрасть у відносинах з чоловіком.

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