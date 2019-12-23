Закрываюсь в комнате и реву: MELOVIN признался, что плачет перед Новым годом

Новый год вот-вот постучит в наши дома. В последние дни 2019-го кто-то подводит итоги, кто-то все еще ищет подарки для близких, а некоторым нужно просто побыть наедине. На съемках новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, певец MELOVIN, который ранее признался, что любит скандалить, откровенно рассказал, что помогает ему перезагрузиться в конце года, кого он не хочет видеть за новогодним столом и за что команда артиста иногда его ненавидит.

Новогодняя ночь – это испытание для людей, которые работают и хотят спать. Журналисты канала «Украина» поинтересовались у MELOVIN, были ли у него моменты, когда он просто валился с ног.

«Такого не было. Но каждый Новый год я закрываюсь в комнате и реву. Таким образом восстанавливаюсь, перезагружаюсь, это определенный психологический выпуск за целый год. Не знаю, от чего плачу – от горя или радости, просто мне нужно поплакать последний раз в старом году», – признался MELOVIN за кулисами шоу «Привіт, 20-ті!».

Популярный певец, который в грандиозном проекте канала «Украина» покажет экстремальный номер, также рассказал, что, по его мнению, должно быть на новогоднем столе, а без чего лучше обойтись.

«Главное – не пьяные люди, а все остальное может быть. Круто, когда хорошие отношения с родителями, они приезжают «затаренные» к тебе, и ты воспринимаешь этот праздник действительно по-новогоднему. Важна компания – родители, родственники или просто близкие люди, а на столе может быть и одна мандаринка и все будет круто», – рассказал музыкант.

Что касается подарков, то MELOVIN больше любит их делать, чем принимать. Оказывается, у певца даже есть особый подход – сначала он покупает, а потом думает, кому и что презентовать.

«Я очень люблю дарить. Иногда не знаю, кому именно и зачем, но скупаю множество подарков. Все же найду, кому можно это отправить, – отмечает артист в интервью каналу «Украина». – Подарки ищу долго, меня команда за это ненавидит, потому что им приходится со мной ходить по магазинам. Для них сложно 5 часов бродить в поисках подарков, а меня этот процесс наоборот вдохновляет».

MELOVIN (фото: ТК "Украина")

Напомним, в новогоднем шоу «Привіт, 20-ті!» MELOVIN будет гореть в огненном кольце. Режиссером проекта стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда шоу приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.