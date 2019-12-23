Закриваюся в кімнаті і реву: MELOVIN зізнався, що плаче перед Новим роком

Новий рік ось-ось постукає в наші оселі. В останні дні 2019-го хтось підбиває підсумки року, дехто все ще шукає подарунки для близьких, а декому потрібно просто побути на одинці. На зйомках новорічного шоу «Привіт, 20-ті!», яке канал «Україна» покаже 31 грудня о 20:00, співак MELOVIN, який раніше зізнався, що любить скандалити, відверто розповів, що допомагає йому перезавантажитися в кінці року, кого він не хоче бачити за новорічним столом і за що команда артиста іноді його ненавидить.

«Україна» поцікавились у MELOVIN, чи були в нього моменти, коли він просто валився з ніг.

«Такого не було. Але кожного Нового року я зачиняюсь у кімнаті і реву. Таким чином відновлююсь, перезавантажуюсь, це певний психологічний випуск за цілий рік. Не знаю, від чого плачу – від горя чи радості, просто мені потрібно поплакати останній раз у старому році», – зізнався MELOVIN за лаштунками шоу «Привіт, 20-ті!».

Популярний співак, який у грандіозному проекті каналу «Україна» покаже екстремальний номер, також розповів, що, на його думку, повинно бути на новорічному столі, а без чого краще обійтись.

«Головне – не п’яні люди, а все інше може бути. Круто, коли гарні відносини з батьками, вони приїжджають «затарені» до тебе, і ти сприймаєш це свято дійсно по-новорічному. Важлива компанія – батьки, родичі або просто близькі люди, а на столі може бути й одна мандаринка і все буде круто», – розповів музикант.

Щодо подарунків, то MELOVIN більше любить їх робити, ніж приймати. Виявляється, у співака навіть є особливий підхід – спочатку він купує, а вже потім думає, кому і що презентувати.

«Я дуже люблю дарувати. Іноді не знаю, кому саме й навіщо, але скуповую безліч подарунків. Все ж таки знайду, кому можна це відправити, – зазначає артист в інтерв’ю каналу «Україна». – Подарунки шукаю довго, мене команда за це ненавидить, бо їм доводиться зі мною ходити по магазинах. Для них важко 5 годин бродити в пошуках подарунків, а мене цей процес навпаки надихає».

MELOVIN (фото: ТК "Україна")

Нагадаємо, у новорічному шоу «Привіт, 20-ті!» MELOVIN горітиме у вогняному кільці. Режисером проекту став Герман Ненов. Для кожного артиста команда шоу приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.