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Закон не писан: знаменитые звездные пары, которые не спешат жениться

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.03.2019 - 20:33
Закон не писан: знаменитые звездные пары, которые не спешат жениться
Брэдли Купер и Ирина Шейк (фото: GettyImages)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Самые знаменитые пары, которым "и так хорошо"

Они счастливы вместе, многие – даже с детьми, но по-прежнему предпочитают оставаться каждый под своей фамилией. Возможно, дело в финансовой стороне вопроса и нежелании подписывать сложные брачные договора. А может, и правда считают, что институт брака себя изжил. Но как бы там ни было, узаконивать свои отношения они не спешат. Вспоминаем самые знаменитые "гражданские" пары.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Наталья Водянова и Антуан Арно

Антуан Арно и Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Знаменитая российская модель и филантроп Наталья Водянова и французский бизнесмен, наследник Louis Vuitton Moët Hennessy Антуан Арно познакомились еще в 2008-м году. Тогда красавица была замужем за британским лордом, что, тем не менее, не помешало Антуану отметить ее неземную красоту и особую ауру. Пара периодически пересекалась на различных мероприятиях, а в 2011, когда оба были свободны и ничто не мешало их отношениям, молодые люди начали встречаться.

Антуан Арно и Наталья Водянова

Арно и Водянова

Антуан Арно и Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Причем все складывалось просто идеально буквально с первых дней и до сих пор: Наталья и Антуан постоянно признаются друг другу в любви, у них есть двое прекрасных детей, каждую свободную минуту они стремятся провести вместе, но вот жениться не спешат. Почему?

Сама Наталья как-то призналась, что причина тому – страх нарушить идиллию, царящую между ними. А еще – желание устроить по-настоящему сказочное торжество, на которое нужно потратить массу сил и времени, которого сейчас у нее в обрез из-за многочисленных рабочих встреч и благотворительности. Впрочем, она отмечает, что рано или поздно это случится. А если и нет, они все равно чувствуют себя мужем и женой.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем (фото: instagram.com/rosiehw)

Пара знаменитой британской модели и популярного актера – еще один яркий пример, когда брак не играет слишком большой роли. С той лишь разницей, что практически на протяжении всего совместного периода они все же собираются пожениться. Роузи и Джейсон познакомились в апреле 2010 года и практически сразу стали жить вместе. Вскоре пара обзавелась собственным домом – 2-этажный особняк в Беверли-Хиллз они приобрели за $ 12.9 млн.

Закон не писан: знаменитые звездные пары, которые не спешат жениться

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем (фото: instagram.com/rosiehw)

Отношения звезды подиумов и больших экранов складывались как нельзя лучше: по словам знаменитостей, между ними всегда было удивительное полное взаимопонимание. К тому же Джейсон, который, к слову, на 20 лет старше Роузи, всегда был настоящим авторитетом для девушки. Именно благодаря его советам актерский дебют Хантингтон-Уайтли был таким удачным (критики высоко оценили игру Роузи в фильме "Трансформеры 3: Темная сторона Луны"). А сам Джейсон не раз рассказывал в интервью, что нашел свой идеал.

Закон не писан: знаменитые звездные пары, которые не спешат жениться

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхем (фото: instagram.com/rosiehw)

И вот в 2016-м году – наконец благая весть: девушка получила заветное кольцо стоимостью $300,000 и пара готовится к свадьбе. Но на этом новости не закончились: вскоре оказалось, что Роузи беременна и церемонию бракосочетания пришлось перенести. Сын знаменитой пары – Джек Оскар Стэтхем – появился на свет в июне 2017-го, а они все еще не поженились. Сначала Роузи хотела вернуться в форму, затем обоим мешала карьера. По последним данным, пара должна была узаконить отношения в канун 2019-го года. Весь мир гадал, где будет проходить церемония и в платье какого дизайнера будет модель, но событие так и не состоялось. Что ж, возможно, время еще не пришло.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Знаменитая теннисистка и популярный испанский певец познакомились в 2001-м году – Анна приняла участие в съемках его клипа. Несмотря на то что их отношения начались с не сильно романтичного эпизода – по сюжету видео, Энрике должен был поцеловать Анну, что он делать категорически не захотел из-за простуды на ее губе. Но все же от судьбы паре уйти не удалось – вскоре они начали встречаться. Причем по-тихому. Никаких громких скандалов, измен и прилюдных выяснений отношений.

Закон не писан: знаменитые звездные пары, которые не спешат жениться

Испанский мачо как-то признался, что всегда искал именно такую девушку: готовую променять тусовки и клубы на совместный поход на природу и просто тихий вечер дома. Анна, в свою очередь, рассказывала, что между ними царит полное взаимопонимание, и она всегда готова выслушать любимого и пойти ему навстречу. Идиллия между знаменитостями подтвердилась и фактом беременности Анны.

Закон не писан: знаменитые звездные пары, которые не спешат жениться

Закон не писан: знаменитые звездные пары, которые не спешат жениться

16 декабря 2017-го года у пары родились двойняшки – сын Николас и дочь Люси. И вроде все идеально, но есть одно но – пара так и не узаконила отношения. Впрочем, Анну и Энрике, похоже, этот факт беспокоит меньше, чем общественность. В интервью певец признался, что вряд ли женитьба может сделать их еще более счастливыми.

Ева Мендес и Райан Гослинг  

Ева Мендес и Райан Гослинг  

Ева Мендес и Райан Гослинг

История любви горячей красотки, в жилах которой течет кубинская кровь, и одного из самых знаменитых голливудских сердцеедов началась в кино – в 2011 году они сыграли вместе в фильме "Место под соснами", причем пару. И видимо, так вошли в роль, что расстаться уже просто не смогли. А вот афишировать свои отношения не стали: пара долго скрывала чувства, изредка все же попадая под прицел папарацци. Возможно, потому, что они не желали выносить свои отношения на обсуждение широкой общественности, эта самая общественность постоянно выдумывала о них все новые факты, чаще – не сильно положительные.

Закон не писан: знаменитые звездные пары, которые не спешат жениться

Закон не писан: знаменитые звездные пары, которые не спешат жениться

Так, пожалуй, Мендес и Гослинг – рекордсмены среди знаменитых пар по количеству "расставаний". Тем не менее, за этот период Ева и Райан уже успели родить двоих дочерей: Эсмеральда Амада Гослинг появилась на свет в 2014 году, а Амада Ли Гослинг – в 2016-м. А вот до алтаря знаменитые актеры пока так и не добрались. Разумеется, комментировать это, как и все остальное, что касается их личной жизни, пара не спешит.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Брэдли Купер и Ирина Шейк

Брэдли Купер и Ирина Шейк (фото: GettyImages)

Еще одна скрытная парочка – российская супермодель и американский актер – начали свои отношения в 2015-м году, но с официальными заявлениями тянули. Ирина, которая обожает выставлять в соцсетях каждый свой шаг, в этот раз не спешила. Так, первый совместный выход пары состоялся практически через год – они вместе посетили Неделю моды в Париже. Тем не менее, известно, что уже спустя 6 месяцев молодые люди стали жить вместе. А еще Брэдли познакомил Ирину со своей мамой Глорией, что было еще одним добрым знаком. Вскоре им все же удалось ошеломить общественность горячей новостью: Ирина беременна. Впрочем, заявлений они не давали.

Просто на показ Victoria’s Secret в 2016-м году, где Ирина выступила в качестве дебютантки, она пришла с округлившимся животом, и скрыть его не смогли никакие роскошные наряды бельевого бренда. По слухам, как только Брэдли узнал о беременности Ирины, тут же сделал ей предложение руки и сердца. Но свадьбу, в лучших традициях голливудских пар, было решено перенести на момент, когда ребенок подрастет. В этом году дочери Ирины и Брэдли Лее исполнилось два года, но пара все еще не собралась под венец. Тем не менее, на совместных фото, которые периодически появляются в сети, выглядят они крайне счастливыми и влюбленными. И, похоже, сплетникам, которые утверждают, что их пара – это продуманный пиар-ход, все же придется прикусить языки.

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