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В объемном пиджаке и белых сапогах: Роузи Хантингтон-Уайтли показала трендовый образ

Lite » Мода 27.03.2019 - 15:19
В объемном пиджаке и белых сапогах: Роузи Хантингтон-Уайтли показала трендовый образ
Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

31-летняя супермодель учит созданию стильных луков

Супермодель и возлюбленная Джейсона Стэтхема Роузи Хантингтон-Уайтли – мастер на все руки. Она не только легко создает себе макияж и обучает других, но и без сомнения, является настоящим специалистом по стильным образам. Британская красавица умеет удачно сочетать вещи и создавать самые разнообразные луки на все случаи жизни – чему доказательство ее страница в Instagram.

Вот и сегодня она представила фолловерам новый стильный ансамбль. Для выхода Роузи выбрала узкие черные джинсы, объемный кирпичного цвета пиджак и – изюминка образа – белые сапоги с "присобранными" широкими голенищами на тонком каблуке. "Белые ботинки делают лук", – прокомментировала звезда фото, отметив также бренд – Amina Muaddi.

Роузи Хантингтон-Уайтли
Стильная Роузи Хантингтон-Уайтли

Поклонники тут же отреагировали на снимок, засыпав Роузи комментариями: "Великолепно!", "Люблю тебя. Ты мое вдохновение", "Эти ботинки просто любовь", "Я одержим, ты совершенство", "Мое вдохновение навсегда!", "Твой стиль – моя цель", "Эти ботинки созданы для прогулок"…

Нужно отметить, что комплект джинсы-скинни и пиджак-оверсайз – одна из излюбленных комбинаций звезды. Так, недавно она уже демонстрировала нечто подобное, примерив светло-голубые джинсы, темно-синий пиджак в полоску и ботильоны на высоком каблуке.

В объемном пиджаке и белых сапогах: Роузи Хантингтон-Уайтли показала трендовый образ

К слову, любовь к стильным вещам демонстрирует она в дизайне нижнего белья и купальников. Так, недавно она представила новую линию стильных купальников "Rosie Swim", разработанную в сотрудничестве со знаменитым британским брендом Marks&Spencer.

Модели вышли не максимально откровенными и открытыми, а сдержанными и женственными, что, кстати, смотрится еще более сексуально. Здесь есть сплошные купальники в стиле ретро, раздельные с завышенной талией, классические вариации, дополненные необычным декором. Цветовая гамма – от ярко-розового до цветочного принта.  

В объемном пиджаке и белых сапогах: Роузи Хантингтон-Уайтли показала трендовый образ

В объемном пиджаке и белых сапогах: Роузи Хантингтон-Уайтли показала трендовый образ

Роузи Хантингтон-Уайтли в серии купальников собственного дизайна 

Напомним, ранее Роузи Хантингтон-Уайтли показала, как сделать трендовый макияж с эффектом металлик за 3 минуты.

Также отметим, вражда между Ким Кардашьян и Наоми Кэмпбелл, кажется, завершилась. "Королева инстаграма" ответила провокационным фото.  

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