Захотела на паркет: Ольга Сумская восхитила заявлением во время эфира Танцы со звездами

Ольга Сумская также решила посетить второй эфир шоу Танцы со звездами 2019. Отметим, что именно во время второго эфира, который отгремел вчера, 1 сентября, проект покинула одна пара - TAYANNA и Игорь Кузьменко. На шоу пара исполнила фокстрот, но вот зрители оценили его низко, из-за чего певица и покинула проект.

А вот Ольга Сумская успела сделать немало бэкстейдж-фото с прямого эфира. Как обычно, Народная артистка Украины успела пообщаться со всеми “ключевыми фигурами” проекта - от членов-жюри и ведущих до некоторых участников.

К примеру, Сумская сделала действительно знаковое фото с Дмитрием Дикусаром. Отметим, что известный украинский хореограф также один из участников нового сезона Танцы со звездами 2019! Его партнершей является актриса-комик Виктория Булитко. Примечательно, что Дикусар был партнером Ольги Сумской во время самого первого сезона “Танцев” - в 2006 году!

Ольга сумская и Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/olgasumska)

Также актриса сделала еще одно селфи - с Олегом Винником. Певец во время второго эфира попробовал себя в роли ведущего “балкона” - он встречал первым участников после их танцев и ожидал с ними результатов голосования жюри.

Ольга сумская и Олег Винник (фото: instagram.com/olgasumska)

Еще одно фото - с Екатериной Кухар. Отметим, что во время второго эфира прима-балерина появилась, как обычно, в очень эффектном образе — в воздушном розовом платье. А также в черном парике.

Ольга Сумская, Екатерина Кухар и Олег Винник (фото: instagram.com/olgasumska)

Свой новый пост Сумская сопроводила эмоциональной подписью. Актриса отметила, что хотела бы вернуться на паркет:

“Вчора дивилась Танці з зірками 2019 наживо! Неймовірні емоції! Згадала, як у першому сезоні танцювала з Дмитром Дікусаром квік-степ Проньку і Голохвастова, знову захотілось на паркет! Браво всім учасникам!”

Кроме того, предлагаем также посмотреть на выступление Сумской и Дикусара в 2006 году.

Видео: instagram.com/olgasumska

Напомним, ранее Ольга Сумская в роскошном платье-вышиванке восхитила красотой. Артистка показала свой впечатляющий образ на День Независимости.