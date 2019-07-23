Загадочная Наталья Могилевская покорила нежностью на фоне заката

Наталья Могилевская после череды концертов и выступлений решила восстановить силы и отдохнуть в Египте. Певица отправилась на популярный курорт Шарм-эль-Шейх, где, кстати, сейчас также отдыхает Холостяк 9 Никита Добрынин со своей избранницей Дарьей Квитковой. На страничке в Instagram артистка опубликовала серию снимков в нежном и женственном образе на фоне декораций фешенебельной гостиницы, где остановилась звезда.

Наталья выбрала блестящую легкую кофточку оттенка словной кости и свободного фасона, дополнив образ юбкой кофейного цвета, а в качестве аксессуара и стильного акцента предпочла широкий золотистый кожаный браслет с ремешком. На отдыхе Могилевская отдала предпочтение естественному и легкому макияжу с акцентом на глаза.

Певица позирует, стоя на ступеньках и опершись о перила кованной лестницы, украшенные египетскими узорами и вензелями. На заднем фоне виднеется корпус гостиницы.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Закаты... Они погружают в мысли и события прошлого дня и приближают к новому. Очень люблю это явление природы. Невероятная красота! Помогайте, не могу выбрать. Какое фото нравится больше? 1 или 2?" - обратилась за помощью к поклонникам звезда.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Мнения поклонников разделились: одним понравилось лаконичное первое фото, а других покорил второй снимок, который они посчитала нежным и загадочным.

"Всегда хороша!", "Второе - более загадочное, тем и интереснее", "Какая Вы волшебная на 2 фото!", "Нельзя так! Фотографии шикарные каждое по-своему", "2 фото более загадочное. Хотя первое тоже очень хорошее", "Второе - ярче выражена сущность " я девочка", "2 загадочная и классная", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Наталья Могилевская рассказала, на что готова пойти ради поклонников.

Также постройневшая Наталья Могилевская в купальнике показала, как релаксирует на лоне природы.