ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завзяті пісні і єноти: Маша Єфросиніна весело проводить час в Мексиці (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.10.2019 - 11:51
Завзяті пісні і єноти: Маша Єфросиніна весело проводить час в Мексиці (відео)
Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча з чоловіком вирушила дослідити террирорию на велосипедах

Телеведуча Маша Єфросиніна зараз разом з чоловіком Тимуром Хромаєвим і дочкою Наною насолоджується шикарним відпочинком на еко-курорті в Мексиці. Знаменитість, яка раніше розповіла, що допомогло їй схуднути, із задоволенням розповідає і показує, як вони проводять час в цьому екзотичному місці.

Незважаючи на дощову погоду, сімейство не сумує - вони самі створюють собі настрій! Маша опублікувала на своїй сторінці в Instagram веселе відео, на якому показала, як вони з чоловіком досліджують територію біля готелю. Роблять вони це на велосипедах, при цьому ведуча завзято виспівує пісні. По дорозі пара зустріла єнотів і лемурів, яких там дуже багато.

На прогулянку Єфросиніна вирушила в зеленому злитному купальнику, поверх якого наділа також білі міні-шорти. У кадрі можна побачити і її чоловіка, який кумедно коментує те, що відбувається.

Відео: Маша Єфросиніна в Мексиці (instagram.com/mashaefrosinina)

"Мексика зустрічає сльозами радості - дощем Ще жодного разу не бачили сонця, але в нашій родині правило - настрій треба створювати самим собі! Тому в проміжках між зливами досліджували територію. Якщо колись опинитеся тут, запам'ятайте, тут обов'язково потрібно:
1. Відвідати СПА ( фахівці захват!) 2.Подружитися з єнотом. У нас тепер є підгодований бананом Толік. 3. Повечеряти в ресторані Saffron ( не з'їжте пальці:) А ми поїхали вивчати далі!!!!" - поділилася ведуча.

Підписники захоплюються веселою і позитивною сім'єю і вокальними даними Маші, а також бажають їм прекрасного відпочинку.

  • Ви дуже молодо виглядаєте. Ви прекрасні Марія. Я ВАС ОБОЖНЮЮ
  • Маша на жаль зараз сезон дощів
  • Ви гарно співаєте, ось вже не знала
  • Класснючие!
  • Які кумедні пухнастики ці эверюшки єноти
  • Милота!
  • Маша, так ви ще й співаєте
  • Маша я обожнюю Вашу сім'ю. Які Ви класні, шкода що немає поліцейського Саші
  • Які ви класні
  • Супер співаєте
  • Гарного та позитивного настрою!!!))) Ви МОЛОДЦІ!

Завзяті пісні і єноти: Маша Єфросиніна весело проводить час в Мексиці (відео)

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, Маша Єфросиніна у розкішній сукні розповіла про відпочинок в Мексиці з сім'єю.

Раніше Маша Єфросиніна зачарувала рідкісним фото з красунею-дочкою Наною. Кадр був зроблений в літаку по дорозі на відпочинок до Мексики.

"Це швидка допомога": Маша Єфросиніна відверто розповіла про своє схудненні Шаман і майянска вечеря: Маша Єфросиніна у розкішній сукні розповіла про відпочинок в Мексиці
Новини України Маша Єфросинінаотдых
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся