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"Зачем скрывала?": Тина Кароль показала, как на самом деле выглядит ее фигура


Поклонники удивились практически модельным параметрам украинской певицы

Все чаще стала радовать поклонников откровенными фото украинская певица Тина Кароль. Если до недавнего времени исполнительница придерживалась образа милой и романтичной девушки, не выставляющей на показ свою сексуальность, то сейчас публикуя кадры в соцсетях с новой летней фотосессии, подписчики удостоверились, что Тина может быть и другой. 
На фото, которым звезда дополнила свою ленту в Instagram, певица предстала в таких ультракоротких шортах и топе, что подписчики наконец смогли в деталях рассмотреть фигуру кумира.

А посмотреть есть на что, считают они, ведь певица скрывала ото всех свои стройные ноги, пресс и практически модельные параметры фигуры. 

Фото: Белый образ Тина Кароль дополнила туфлями с прозрачными вставками (instagram.com/tina_karol)

Сразу после публикации фото фанаты засыпали знаменитость комплиментами и всего за час публикация набрала 15 тыс. лайков.

 

Скриншот: комментари к фото Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • "Блиннн, смотрю на Тинкин пресс. Какая ты у нас..."
  • "А можно теперь такое фото, только в купальнике?"
  • "Тина Григориевна, що ж ви делаете с людьми?!"
  • "Тина, почему я вижу такую нереальную модель. Зачем ты раньше от нас это скрывала? Я в шоке полном"
  • "Нереальная красота"
  • "Красивая, изящная, тоненькая, стройная, и просто шикарная"
  • "Это слишком красиво"
  • "Круто"

Стоит отметить, что фото сделаны не на украинском пляже, о чем свидетельствуют надписи на английском на стенах пляжного домика, а так же американский телефон службы спасения.
Само фото Кароль решила никак не подписывать, добавив всего пару хэштегов со своим именем и ссылку на автора фотографии.

Напомним, что ранее Тина Кароль показала свои стройные ноги и невероятную фигуру в пикантном фотосете на пляже. В комментариях к фото поклонники певицы отметили, что она даст фору даже самым стройным девушкам планеты, сравнив ее с моделями Victoria's Secret.  

Кстати, Тина Кароль очаровала соцсети оригинальным "молящим" фото, а поклонники даже назвали его "ангельским" за чувственность образа.

Также, Тина Кароль раззадорила сеть роскошным декольте на чувственном черно-белом кадре.

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