"Зачем скрывала?": Тина Кароль показала, как на самом деле выглядит ее фигура

Все чаще стала радовать поклонников откровенными фото украинская певица Тина Кароль. Если до недавнего времени исполнительница придерживалась образа милой и романтичной девушки, не выставляющей на показ свою сексуальность, то сейчас публикуя кадры в соцсетях с новой летней фотосессии, подписчики удостоверились, что Тина может быть и другой.

На фото, которым звезда дополнила свою ленту в Instagram, певица предстала в таких ультракоротких шортах и топе, что подписчики наконец смогли в деталях рассмотреть фигуру кумира.

А посмотреть есть на что, считают они, ведь певица скрывала ото всех свои стройные ноги, пресс и практически модельные параметры фигуры.

Фото: Белый образ Тина Кароль дополнила туфлями с прозрачными вставками (instagram.com/tina_karol)

Сразу после публикации фото фанаты засыпали знаменитость комплиментами и всего за час публикация набрала 15 тыс. лайков.

Скриншот: комментари к фото Тины Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Блиннн, смотрю на Тинкин пресс. Какая ты у нас..."

"А можно теперь такое фото, только в купальнике?"

"Тина Григориевна, що ж ви делаете с людьми?!"

"Тина, почему я вижу такую нереальную модель. Зачем ты раньше от нас это скрывала? Я в шоке полном"

"Нереальная красота"

"Красивая, изящная, тоненькая, стройная, и просто шикарная"

"Это слишком красиво"

"Круто"

Стоит отметить, что фото сделаны не на украинском пляже, о чем свидетельствуют надписи на английском на стенах пляжного домика, а так же американский телефон службы спасения.

Само фото Кароль решила никак не подписывать, добавив всего пару хэштегов со своим именем и ссылку на автора фотографии.

Напомним, что ранее Тина Кароль показала свои стройные ноги и невероятную фигуру в пикантном фотосете на пляже. В комментариях к фото поклонники певицы отметили, что она даст фору даже самым стройным девушкам планеты, сравнив ее с моделями Victoria's Secret.

Кстати, Тина Кароль очаровала соцсети оригинальным "молящим" фото, а поклонники даже назвали его "ангельским" за чувственность образа.

Также, Тина Кароль раззадорила сеть роскошным декольте на чувственном черно-белом кадре.