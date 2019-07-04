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"Навіщо приховувала?": Тіна Кароль показала, як насправді виглядає її фігура


Шанувальники здивувалися практично модельним параметрам української співачки

Все частіше стала радувати шанувальників відвертими фото українська співачка Тіна Кароль. Якщо до недавнього часу виконавиця дотримувалася образу милої і романтичної дівчини і не виставляла на показ свою сексуальність, то зараз вона публікує кадри в соцмережах з нової літньої фотосесії і підписники впевнилися, що Тіна може бути і іншою.
На фото, яким зірка доповнила свою стрічку в Instagram, співачка постала в таких ультракоротких шортах і топі, що підписники нарешті змогли в деталях розглянути фігуру кумира.

А подивитися є на що, вважають вони, адже співачка приховувала від усіх свої стрункі ноги, прес і практично модельні параметри фігури.

Фото: Білий образ Тіна Кароль доповнила туфлями з прозорими вставками (instagram.com/tina_karol)

Відразу після публікації фото фанати засипали знаменитість компліментами і всього за годину публікація набрала 15 тис. лайків.

 

Скріншот: коментарі до фото Тіни Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • "Бліннн, дивлюся на Тінкин прес. Яка ти у нас..."
  • "А можна тепер таке фото, тільки в купальнику?"
  • "Тіна Григорівна, що ж ви робите з людьми?!"
  • "Тіна, чому я бачу таку нереальну модель. Навіщо ти раніше від нас це приховувала? Я в повному шоці"
  • "Нереальна краса"
  • "Красива, витончена, тоненька, струнка, і просто шикарна"
  • "Це дуже красиво"
  • "Круто"

Варто відзначити, що фото зроблені не на українському пляжі, про що свідчать написи англійською на стінах пляжного будиночка, а так само американський телефон служби порятунку.
Саме фото Кароль вирішила ніяк не підписувати, додавши всього пару хэштегов зі своїм ім'ям і посилання на автора фотографії.

Нагадаємо, що раніше Тіна Кароль показала свої стрункі ноги і неймовірну фігуру в пікантному фотосеті на пляжі. У коментарях до фото шанувальники співачки зазначили, що вона дасть фору навіть самим струнким дівчатам планети, порівнявши її з моделями Victoria's Secret.

Доречі, Тіна Кароль зачарувала соцмережі оригінальним "молящим" фото, а шанувальники навіть назвали його "янгольским" за чуттєвість образу.

Також, Тіна Кароль розохотила мережу розкішним декольте на чуттєвому чорно-білому кадрі.

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