"Зачем провоцируешь?" Эпатажная Лобода станцевала тверк на камеру

Светлана Лобода не перестает удивлять поклонников смелыми и эпатажными нарядами и образами. Она любит по-хорошему провоцировать зрителей, хоть не раз получала порцию критики от недоброжелателей. Например, недавно она побаловала поклонников "постельным" снимком из самолета. Сейчас же артистка решила похвастаться своим умением танцевать остромодный тверк.

В ролике на Instagram-странице певица моет голову, склонившись над раковиной. Одета она просто и удобно – топ телесного цвета с рисунками–"тату", черные облегающие лосины и надетые поверх них широкие шорты, на ногах – шлепанцы.

Продюсер и подруга Светланы, Нателла Крапивина поинтересовалась у нее, видела ли она эффектный тверк от эпатажной американской звезды Cardi B. Певица призналась, что не успела оценить мастерство своей иностранной коллеги, но все равно решила симитировать движения из тверка.

"Света, а ты уже совершенствуешься или ты уже достигла совершенства? Ты вчера видела тверк от Cardi B? Ты не готова повторить? Блин, это очень жестко для моего сториз. Просмотр – 100 тысяч!" - говорит за кадром Нателла.

"Мою голову, зачем ты меня провоцируешь?" - поинтересовалась певица в подписи под видео.

Комментарии артистка закрыла, поэтому поклонники решили "оторваться" под опубликованным чуть позже пикантным видео звезды. Светлана готовится перед выходом на сцену. Она позирует в облегающем платье с блестящим анималистическим притом "под тигра". Наряд отличается внушительным декольте, которое максимально оголило грудь артистки.

"Завтра вас ждет премьера песни", - порадовала Светлана поклонников новостями.

Фолловеры звезды не удержались от комплиментов ее внешнему виду. Правда, не всем понравилось то, что перед выходом к зрителям артистка перекрестилась на камеру – многие посчитали это неуместным.

Шикарная, потрясающая, не повторимая! Ты одна такая

Красотка! Восхищаюсь!

Красиво

Кайфовая

Супер звезда!

Неотразима

Нереально красивая женщина!

Грудь наружу , но перекреститься святое! Двойные стандарты какие-то

По голой груди крестится, ну нормально так, верующая же

Когда крестятся, не рисуются

Скриншот комментариев

Напомним, что Светлана Лобода очаровала сеть кадром с подросшей младшей дочкой Тильдой.