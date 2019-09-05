"Навіщо провокуєш?" Епатажна Лобода станцювала тверк на камеру

Світлана Лобода не перестає дивувати шанувальників сміливими і епатажними образами. Вона любить по-хорошому провокувати глядачів, хоч не раз отримувала порцію критики від недоброзичливців. Наприклад, нещодавно вона потішила шанувальників "постільним" знімком з літака. Зараз же артистка вирішила похвалитися своїм вмінням танцювати гостромодний тверк.

У ролику на Instagram-сторінці співачка миє голову, схилившись над раковиною. Вдягнена вона просто і зручно – топ тілесного кольору з малюнками–"тату", чорні лосини і надіті поверх них широкі шорти, на ногах – шльопанці.

Продюсер і подруга Світлани, Нателла Крапівіна поцікавилася у неї, чи бачила вона ефектний тверк від епатажної американської зірки Cardi B. Співачка зізналася, що не встигла оцінити майстерність своєї іноземній колеги, але все одно вирішила зімітувати руху з тверка.

"Світла, а ти вже вдосконалюєшся чи ти вже досягла досконалості? Ти вчора бачила тверк від Cardi B? Ти не готова повторити? Блін, це дуже жорстко для мого сторіз. Перегляд – 100 тисяч!" - говорить за кадром Нателла.

"Мию голову, навіщо ти мене провокуєш?" - поцікавилася співачка в підписі під відео.

Коментарі артистка закрила, тому шанувальники вирішили "відірватися" під опублікованим трохи пізніше пікантним відео зірки. Світлана готується перед виходом на сцену. Вона позує у відвертій сукні з блискучим анімалістичним притому "під тигра". Вбрання відрізняється значним декольте, яке максимально оголило груди артистки.

"Завтра вас чекає прем'єра пісні", - порадувала Світлана шанувальників новинами.

Фолловери зірки не втрималися від компліментів її зовнішньому вигляду. Правда, не всім сподобалося те, що перед виходом до глядачів артистка перехрестилася на камеру – багато хто вважав це недоречним.

Шикарна, приголомшлива, не повторімая! Ти одна така

Красуня! Захоплююся!

Красиво

Кайфовая

Супер зірка!

Непереборна

Нереально красива жінка!

Груди назовні , але перехреститися святе! Подвійні стандарти якісь

По голих грудях хреститься, ну нормально так, віруюча ж

Коли хрестяться, не малюються

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Світлана Лобода зачарувала мережу кадром з підрослими молодшою донькою Тільдою.