"Навіщо провокуєш?" Епатажна Лобода станцювала тверк на камеру

Співачка показала імпровізацію популярного танцю
Світлана Лобода не перестає дивувати шанувальників сміливими і епатажними образами. Вона любить по-хорошому провокувати глядачів, хоч не раз отримувала порцію критики від недоброзичливців. Наприклад, нещодавно вона потішила шанувальників "постільним" знімком з літака. Зараз же артистка вирішила похвалитися своїм вмінням танцювати гостромодний тверк.
У ролику на Instagram-сторінці співачка миє голову, схилившись над раковиною. Вдягнена вона просто і зручно – топ тілесного кольору з малюнками–"тату", чорні лосини і надіті поверх них широкі шорти, на ногах – шльопанці.
Продюсер і подруга Світлани, Нателла Крапівіна поцікавилася у неї, чи бачила вона ефектний тверк від епатажної американської зірки Cardi B. Співачка зізналася, що не встигла оцінити майстерність своєї іноземній колеги, але все одно вирішила зімітувати руху з тверка.
"Світла, а ти вже вдосконалюєшся чи ти вже досягла досконалості? Ти вчора бачила тверк від Cardi B? Ти не готова повторити? Блін, це дуже жорстко для мого сторіз. Перегляд – 100 тисяч!" - говорить за кадром Нателла.
"Мию голову, навіщо ти мене провокуєш?" - поцікавилася співачка в підписі під відео.
Коментарі артистка закрила, тому шанувальники вирішили "відірватися" під опублікованим трохи пізніше пікантним відео зірки. Світлана готується перед виходом на сцену. Вона позує у відвертій сукні з блискучим анімалістичним притому "під тигра". Вбрання відрізняється значним декольте, яке максимально оголило груди артистки.
"Завтра вас чекає прем'єра пісні", - порадувала Світлана шанувальників новинами.
Фолловери зірки не втрималися від компліментів її зовнішньому вигляду. Правда, не всім сподобалося те, що перед виходом до глядачів артистка перехрестилася на камеру – багато хто вважав це недоречним.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, що Світлана Лобода зачарувала мережу кадром з підрослими молодшою донькою Тільдою.