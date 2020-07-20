Заботься обо мне: Джамала посвятила младшему сыну невероятно трогательное видео

В нежном ролике певица предстала во время второй беременности
Месяц назад Джамала во второй раз стала мамой - певица родила еще одного сына, которого назвали Селим-Гирай. Артистка привыкает к новому статусу и признается, что быть мамой двух мальчишек - просто прекрасно, хоть иногда и тяжело. На своей странице в Instagram она поделилась невероятно трогательным видеороликом, который посвятила младшему малышу.
Видео было сделано во время семейной фотосессии, когда Джамала была беременна вторым сыном. В ролике можно увидеть мужа знаменитости Бекира Сулейманова и двухлетнего сыночка Эмира-Рахмана. Малыш нежно трогает и целует мамин живот и вся семья с нетерпением ждет появления малыша на свет.
В одном из кадров видно, как Селим-Гирай толкается в животе у мамы. За кадром звучит песня Watch over me в исполнении самой артистки.
Джамала растрогала нежным семейным видеороликом (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Піклуйся про мене. Watch over me. Мені так подобається це слово, його значенення. В ньому стільки любові та відповідальності. Я піклуюся про Селім-Гірая, він піклується про мене, Сеїт-Бекір піклується про нас, а Емір-Рахман піклується, щоб ми не розслаблялися. Один місяць додаткового піклування та любові", - трепетно поделилась Джамала.
Фолловеры засыпали певицу умиленными комментариями - некоторые признались, что даже расплакались после просмотра видео.
Скриншот комментариев
Ранее Джамала показала прогулку с новорожденным сыном и восхитила стильным луком.