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Піклуйся про мене: Джамала присвятила молодшому синові неймовірно зворушливе відео

Автор: Марина Настевич

У ніжному ролику співачка постала під час другої вагітності

Місяць тому Джамала вдруге стала мамою - співачка народила ще одного сина, якого назвали Селім-Гірай. Артистка звикає до нового статусу і зізнається, що бути мамою двох хлопчаків - просто чудово, хоч іноді і важко. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася неймовірно зворушливим відеороликом, який присвятила молодшій дитині.

Відео було зроблено під час сімейної фотосесії, коли Джамала була вагітна другим сином. В ролику можна побачити чоловіка знаменитості Бекіра Сулейманова і дворічного синочка Еміра-Рахмана. Малюк ніжно торкається і цілує мамин живіт і вся сім'я з нетерпінням чекає появи малюка на світ.

В одному з кадрів видно, як Селім-Гірай штовхається в животі у мами. За кадром звучить пісня Watch over me у виконанні самої артистки.

Джамала зворушила ніжним сімейним відеороликом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

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"Піклуйся про мене. Watch over me. Мені так подобається це слово, його значенення. В ньому стільки любові та відповідальності. Я піклуюся про Селім-Гірая, він піклується про мене, Сеїт-Бекір піклується про нас, а Емір-Рахман піклується, щоб ми не розслаблялися. Один місяць додаткового піклування та любові", - трепетно поділилася Джамала.

Фолловери засипали співачку розчуленими коментарями - деякі зізналися, що навіть розплакалися після перегляду відео.

  • Суцільна ніжність
  • Океан любові, краси і ніжності. З першим місяцем Селимушку!
  • Як ніжно! Джа, з цього міг би вийти дуже гарний кліп до пісні "Watch over me"
  • Дуже красиво
  • Божествено і заворожує ,дякую за пісню
  • Просто заворожує. Ві прекрасна батьківщина!
  • Як це чудово
  • Дуже ніжно, красиво. За душу бере, я аж розплакалася
  • Суцільна ніжність та любов
  • Як гарно!!!
  • Просто нереально чуттєво, особливо фрагмент, де животик ворушиться
  • Джаа, як чарівно, можна померти
  • Неймовірно красиво, ніжно, зворушливо! Спасибі, Джамала!

Скріншот коментарів

Раніше Джамала показала прогулянку з новонародженим сином і захопила стильним луком.

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