Заберите у нее подводку: дочь Поляковой похвасталась дерзким образом в купальнике

16-летняя дочь Оли Поляковой активно ведет свой блог и регулярно публикует там яркие фото и видео, порой нарываясь и на критику. Девушка поделилась новым роликом, в котором предстала в бассейне в черном купальнике.
Дерзкий лук Маша продемонстрировала на своей страничке в Instagram.
Она позировала на камеру в оригинальном купальнике и с мокрыми волосами. Также Полякова-младшая сделала яркий макияж с красной помадой и густыми черными стрелками на глазах.
Юная блогерша делает липсинк под популярную песню, принимая при этом соблазнительные позы.
"Какой бы вы комент написали сюда?" - поинтересовалась Маша у подписчиков.
Многие похвалили фигуру и купальник девушки, однако без критики снова не обошлось. На этот раз ее осудили за слишком яркий и неуместный макияж - особенно стрелки на глазах.
К слову, предыдущее видео в блоге Маши также раскритиковали, после чего она решила ответить недоброжелателям.
"Ох, если бы Инстаграм был как Ютуб, у меня наверное было бы все видео в дизлайках. Самый дизлайкнутый профиль был бы. 85 негативных комментариев из 85. Но ребят, ну как бы мне пофиг. Ну серьезно", - рассмеялась Маша на камеру.
Напомним, что ранее Олю Полякову раскритиковали за фото дочери Маши с автоматом.