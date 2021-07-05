Заберіть у неї підводку: дочка Полякової похвалилася зухвалим образом в купальнику

16-річна дочка Олі Полякової активно веде свій блог і регулярно публікує там яскраві фото і відео, часом нариваючись і на критика. Дівчина поділилася новим роликом, в якому постала в басейні в чорному купальнику.
Зухвалий лук Маша продемонструвала на своїй сторінці в Instagram.
Вона позувала на камеру в оригінальному купальнику і з мокрим волоссям. Також Полякова-молодша зробила яскравий макіяж з червоною помадою і густими чорними стрілками на очах.
Юна блогерка робить ліпсінк під популярну пісню, приймаючи при цьому спокусливі пози.
"Який би ви комент написали сюди?"- поцікавилася Маша у підписників.
Багато похвалили фігуру і купальник дівчини, проте без критики знову не обійшлося. На цей раз її засудили за занадто яскравий і недоречний макіяж - особливо стрілки на очах.
До слова, попереднє відео в блозі Маші також розкритикували, після чого вона вирішила відповісти недоброзичливцям.
"Ох, якби Instagram був як Ютуб, у мене напевно було б все відео в дизлайках. Найдизлайкнутий профіль був би. 85 негативних коментарів з 85. Але хлопців, ну як би мені пофіг. Ну серйозно", - розсміялася Маша на камеру.
Нагадаємо, що раніше Олю Полякову розкритикували за фото дочки Маші з автоматом.