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Заберіть у неї підводку: дочка Полякової похвалилася зухвалим образом в купальнику

Автор: RBC.UA

16-річна дочка Олі Полякової активно веде свій блог і регулярно публікує там яскраві фото і відео, часом нариваючись і на критика. Дівчина поділилася новим роликом, в якому постала в басейні в чорному купальнику.

Зухвалий лук Маша продемонструвала на своїй сторінці в Instagram.

Вона позувала на камеру в оригінальному купальнику і з мокрим волоссям. Також Полякова-молодша зробила яскравий макіяж з червоною помадою і густими чорними стрілками на очах.

Юна блогерка робить ліпсінк під популярну пісню, приймаючи при цьому спокусливі пози.

"Який би ви комент написали сюди?"- поцікавилася Маша у підписників.

Багато похвалили фігуру і купальник дівчини, проте без критики знову не обійшлося. На цей раз її засудили за занадто яскравий і недоречний макіяж - особливо стрілки на очах.

  • Стрілки прибрати, брови нафарбувати, все
  • Заберіть у неї підводку для очей
  • Вперше бачу щоб купальник так ідеально сів, шикардос!
  • Заберіть у дитини косметичку
  • Викинути підводку для очей або навчися це робити красиво
  • Що тобі не йдуть стрілки, бо очі і так вузькі
  • Гарний купальник і красива ти
  • Шикарна
  • Стрілки кошмарні, а так мамина красотуля
  • Блін, купальник такий крутий
  • Гарна! Дуже! Купальник ідеально. Щодо макіяжу, божечки, як добре що ніхто не бачив, як малювалась я і мої подружки в такому віці
  • Мама N 2
  • Забагато косметики, природність краще

До слова, попереднє відео в блозі Маші також розкритикували, після чого вона вирішила відповісти недоброзичливцям.

"Ох, якби Instagram був як Ютуб, у мене напевно було б все відео в дизлайках. Найдизлайкнутий профіль був би. 85 негативних коментарів з 85. Але хлопців, ну як би мені пофіг. Ну серйозно", - розсміялася Маша на камеру.

Нагадаємо, що раніше Олю Полякову розкритикували за фото дочки Маші з автоматом.

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Оля ПоляковаМаша Полякова