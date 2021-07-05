Заберіть у неї підводку: дочка Полякової похвалилася зухвалим образом в купальнику

Вона позувала на камеру в оригінальному купальнику і з мокрим волоссям. Також Полякова-молодша зробила яскравий макіяж з червоною помадою і густими чорними стрілками на очах.

Юна блогерка робить ліпсінк під популярну пісню, приймаючи при цьому спокусливі пози.

"Який би ви комент написали сюди?"- поцікавилася Маша у підписників.

Багато похвалили фігуру і купальник дівчини, проте без критики знову не обійшлося. На цей раз її засудили за занадто яскравий і недоречний макіяж - особливо стрілки на очах.

Стрілки прибрати, брови нафарбувати, все

Заберіть у неї підводку для очей

Вперше бачу щоб купальник так ідеально сів, шикардос!

Заберіть у дитини косметичку

Викинути підводку для очей або навчися це робити красиво

Що тобі не йдуть стрілки, бо очі і так вузькі

Гарний купальник і красива ти

Шикарна

Стрілки кошмарні, а так мамина красотуля

Блін, купальник такий крутий

Гарна! Дуже! Купальник ідеально. Щодо макіяжу, божечки, як добре що ніхто не бачив, як малювалась я і мої подружки в такому віці

Мама N 2

Забагато косметики, природність краще

До слова, попереднє відео в блозі Маші також розкритикували, після чого вона вирішила відповісти недоброзичливцям.

"Ох, якби Instagram був як Ютуб, у мене напевно було б все відео в дизлайках. Найдизлайкнутий профіль був би. 85 негативних коментарів з 85. Але хлопців, ну як би мені пофіг. Ну серйозно", - розсміялася Маша на камеру.