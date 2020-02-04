Спасательница Малибу: Леся Никитюк в купальнике сразила формами фитнес-модели

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая позировала на песчаном берегу в монокини

Леся Никитюк провела зимний отпуск интенсивно и насыщенно – она успела покататься со снежных склонов в Буковеле и позагорала под жарким солнцем в Абу-Даби. Леди Ле не упустила возможности заинтриговать поклонников и даже показала "беременное" фото в купальнике. Из ОАЭ Леся отправилась в Украину и поехала навестить родителей в Хмельницкий. Недавно папа и мама ведущей сделали ремонт в квартире и теперь с удовольствием принимают дочь в обновленной обстановке. Хоть Леся и вернулась на родину, но она продолжает ностальгировать по теплым краям и показывать пикантные пляжные фото.

Так, на свежей фотооткрытке теледива позирует в эффектном коралловом слитном купальнике- монокини с эффектным вырезом в районе талии. Она заслонила одной рукой глаза от солнца. Леся позирует на берегу у самой кромки воды.

"А в Хмельницком погода роскошная. Всім гарного тижня", - оставила Леся подпись под пикантным снимком.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Полностью фото можно оценить тут

Поклонники тут же отреагировали на эффектное фото загорелой Леси. Они назвали девушку "спасительницей Малибу" и уточнили, что она – обладательница стройных форм как у фитнес-модели.

Леся, ви тут як фітнес-модель. Фігура і ви самі дуже гарні

Спасательница Малибу

Фитнес-модель

Вау, красуня

Классная

Ти самая красивая девушка

Супер

Красотка

Гарна

Шикарно

Шикарное тело

Богиня

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк раззадорила сеть горячим фото в "неоновом" мини-платье, под которым не было белья. Теледива позировала в воде, демонстрируя идеально стройные формы.