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Амазонка: сексуальная Леся Никитюк в бикини и топе покорила точеной фигурой

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.02.2020 - 10:59
Амазонка: сексуальная Леся Никитюк в бикини и топе покорила точеной фигурой
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая вызвала восторг волнительными изгибами

Леся Никитюк не так давно вернулась из ОАЭ, где отдыхала с подругой и успела попробовать не только деликатесы местной кухни, но и освоить новые необычные виды спорта. Ведущая успела погостить у родителей в Хмельницком, а затем направилась в Киев. Она продолжает вспоминать о зимних каникулах в Абу-Даби и делиться пикантными курортными фото, которые не могут оставить равнодушными ее поклонников.

На этот раз Леди Ле позировала в топе с длинным рукавом и крошечных плавках с анималистическим принтом. Она расположилась возле пальмы, приняв эффектную позу перед объективом фотографа. Пляжный наряд подчеркнул достоинства фигуры звезды. Макияж Леси едва заметен, но акцент сделан на глаза, выделенные черным кайялом.

Поклонники теледивы пришли в восторг от ее стройных форм и поспешили оставить комплименты под снимком.

Амазонка: сексуальная Леся Никитюк в бикини и топе покорила точеной фигурой

Полностью фото можно оценить тут

Леся Никитюк впервые показала роскошные апартаменты и собралась строить "замок Lady Le"

  • Леся! Супер секси!
  • Дуже гарна
  • Ты красотка
  • Амазонка
  • Дерзко
  • Уауу, в самом соку
  • Яка гарна дівчина!
  • Ева на Земле
  • Леся, яка ти чудова, просто прелесть. Тіло супер ідіальне
  • Леська, ти чарівна!
  • Очень круто
  • Леся, ты просто сексуальная девушка

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк – обладательница прекрасного чувства юмора. В свете недавнего скандала с высказыванием депутата от партии "Слуга народа" Евгения Брагаря, она предложила на заправке "расплатиться" своим четырехлапым любимцем. Ведущая назвала такой вид бесконтактной оплаты с помощью платежной системы "Pay Пес".

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Новости Украины Леся Никитюк
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