Юная красота: дочь Поляковой показала эффектные фото из лагеря моделей

Фото: Маша Полякова с подругами (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка учится модельному мастерству в Греции

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша проводит время в Греции, где совмещает приятное с полезным - наслаждается отдыхом на море, а заодно учится в школе юных моделей, которой руководит Алла Костромичева. Там девушки изучают, как правильно питаться и держать себя в форме, дефилировать по подиуму, позировать фотографам и многое другое.

Юная красотка решила показать, чему она уже научилась, и поделилась эффектными снимками в компании подружек и соучениц на своей страничке в Instagram. На фото девушки позируют на пляже - на одном из кадров они лежат головами друг к другу и смотрят вверх в объектив.

На другом фото они бегут по песку, а на еще одном - красиво позируют все вместе. Одеты они в короткие шорты и одинаковые белые футболки с надписью на английском языке "Беги быстрее на каблуках". Маша отдала предпочтение черным шортикам и такого же цвета кроссовкам, а ее длинные волосы красиво развеваются за спиной.

Фото: Маша Полякова в лагере моделей (instagram.com/mashapolyakova)

"Ребята, хочу вам рассказать о лагере, тут вы 100% похудеете и приведете себя в тонус, научитесь позировать на камеру, дефилировать, развить актерское мастерство, а так как я еду туда еще на неделю только в Киев то вы можете присоединиться и удостовериться в правдивости моих заявлений. А вы были уже в лагере?" - написала Полякова-младшая.

Фото: Маша Полякова в лагере моделей (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловеры юной блогерши и модели восхищаются ее красотой и одаривают комплиментами.

Очень красивая, очень

Маша ты супер пупер

Бомба

Удивительная схожесть

В Маму!)

Самый пронзительный взгляд, офигенная, Машуль

Вау!

Лагерь "Труда без отдыха"?

Маша, ты здесь самая красивая

Так гарні

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Ранее девушка также поделилась парой снимков в купальнике, позируя у моря и возле бассейна.

Фото: Маша Полякова в Греции (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, дочь Поляковой Маша в купальнике озадачила загадочным заявлением.

Ранее дочь Оли Поляковой покорила мастерством дефиле на каблуках.

Также 14-летняя дочь Оли Поляковой Мария показала спортивную фигуру в Греции.