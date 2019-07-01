ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Юная красота: дочь Поляковой показала эффектные фото из лагеря моделей

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.07.2019 - 10:58
Юная красота: дочь Поляковой показала эффектные фото из лагеря моделей
Фото: Маша Полякова с подругами (instagram.com/mashapolyakova)

Девушка учится модельному мастерству в Греции

Старшая дочь Оли Поляковой, 14-летняя Маша проводит время в Греции, где совмещает приятное с полезным - наслаждается отдыхом на море, а заодно учится в школе юных моделей, которой руководит Алла Костромичева. Там девушки изучают, как правильно питаться и держать себя в форме, дефилировать по подиуму, позировать фотографам и многое другое.

Юная красотка решила показать, чему она уже научилась, и поделилась эффектными снимками в компании подружек и соучениц на своей страничке в Instagram. На фото девушки позируют на пляже - на одном из кадров они лежат головами друг к другу и смотрят вверх в объектив.

На другом фото они бегут по песку, а на еще одном - красиво позируют все вместе. Одеты они в короткие шорты и одинаковые белые футболки с надписью на английском языке "Беги быстрее на каблуках". Маша отдала предпочтение черным шортикам и такого же цвета кроссовкам, а ее длинные волосы красиво развеваются за спиной.

Юная красота: дочь Поляковой показала эффектные фото из лагеря моделей

Фото: Маша Полякова в лагере моделей (instagram.com/mashapolyakova)

"Ребята, хочу вам рассказать о лагере, тут вы 100% похудеете и приведете себя в тонус, научитесь позировать на камеру, дефилировать, развить актерское мастерство, а так как я еду туда еще на неделю только в Киев то вы можете присоединиться и удостовериться в правдивости моих заявлений. А вы были уже в лагере?" - написала Полякова-младшая.

Юная красота: дочь Поляковой показала эффектные фото из лагеря моделей

Фото: Маша Полякова в лагере моделей (instagram.com/mashapolyakova)

Фолловеры юной блогерши и модели восхищаются ее красотой и одаривают комплиментами. 

  • Очень красивая, очень 
  • Маша ты супер пупер 
  • Бомба
  • Удивительная схожесть
  • В Маму!)
  • Самый пронзительный взгляд, офигенная, Машуль
  • Вау!
  • Лагерь "Труда без отдыха"?
  • Маша, ты здесь самая красивая
  • Так гарні 
 

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Ранее девушка также поделилась парой снимков в купальнике, позируя у моря и возле бассейна.

Юная красота: дочь Поляковой показала эффектные фото из лагеря моделейЮная красота: дочь Поляковой показала эффектные фото из лагеря моделей

Фото: Маша Полякова в Греции (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, дочь Поляковой Маша в купальнике озадачила загадочным заявлением.

Ранее дочь Оли Поляковой покорила мастерством дефиле  на каблуках.

Также 14-летняя дочь Оли Поляковой Мария показала спортивную фигуру в Греции.

"Смотри, что ты потерял!" Дочь Поляковой в купальнике озадачила заявлением Дочь Оли Поляковой в коротких шортах и на каблуках показала мастерство дефиле (видео)
Новости Украины Оля ПоляковадочьМаша Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь