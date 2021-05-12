YUNA 2021: названа лауреатка главной музыкальной премии Украины (фото)

Нужно сказать, что Alyona Alyona впервые празднует викторию в этой номинации.

Кроме нее, за статуэтку боролись также такие звезды, как Настя Каменских (NK), Оля Полякова, Alina Pash и Jerry Heil.

"Я - исполнительница года по версии YUNA", - лаконично подписала видео с наградой в зале сама Alyona Alyona.

Alyona Alyona на премии YUNA 2021 была признана "Лучшей исполнительницей года" (фото: instagram.com/stories/alyona.alyona.official)

Теперь она приобщилась в когорте других лауреаток, которых удостаивали премией в этой номинации в прошлые годы: это Ирина Билык, Тина Кароль, Настя Каменских и другие звезды.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/stories/alyona.alyona.official)

Десятая, юбилейная церемония награждения с оглашением всех победителей состоялась в киевском Дворце "Украина".

Напомним, что за право стать "Лучшим исполнителем года" тягаются KHAYAT, Макс Барских, Монатик, Артем Пивоваров и Сергей Бабкин.