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YUNA 2021: названа лауреатка головної музичної премії України (фото)

Автор: Володимир Костирін

На десятій церемонії нагородження національної музичної премії YUNA 2021 назвали ім'я артистки, яку визнали "Найкращою виконавицею року". Перемога в престижній номінації дісталася українській реп-зірці Alyona Alyona (Олена Савраненко).

Виконавиця 12 травня вже опублікувала кадри з тріумфальною статуеткою в руках у своєму Instagram в stories.

Потрібно сказати, що Alyona Alyona вперше святкує вікторію в цій номінації.

Крім неї, за статуетку боролися також такі зірки, як Настя Каменських (NK), Оля Полякова, Alina Pash і Jerry Heil.

"Я - виконавиця року за версією YUNA", - лаконічно підписала відео з нагородою в залі сама Alyona Alyona.

Alyona Alyona на премії YUNA 2021 була визнана "Найкращою виконавицею року" (фото: instagram.com/stories/alyona.alyona.official)

Тепер вона долучилася до когорти інших лауреаток, яких удостоювали премією в цій номінації в минулі роки: це Ірина Білик, Тіна Кароль, Настя Каменських та інші зірки.

Alyona Alyona (фото: instagram.com/stories/alyona.alyona.official)

Десята, ювілейна церемонія нагородження з оголошенням всіх переможців відбулася в київському Палаці "Україна".

Нагадаємо, що за право стати "Найкращим виконавцем року" тягаються KHAYAT, Макс Барських, Монатік, Артем Пивоваров і Сергій Бабкін.

Раніше ми повідомляли, що з'явився повний список номінантів престижної музичної премії YUNA 2021.

Нагадаємо, нещодавно Alyona Alyona зізналася, що за час карантину вона поправилася на 15 кілограмів.

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