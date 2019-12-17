YUNA 2020: стали известны все номинанты музыкальной премии

16 декабря в отеле Hilton Kyiv состоялось торжественное объявление номинантов Национальной музыкальной премии YUNA 2020. Стали известны имена всех претендентов на награды в 16 категориях. Номинанты еще в одной категории – «Лучший менеджмент артиста» – будут сформированы оргкомитетом YUNA завтра, 17 декабря. В этот список, по традиции, войдут менеджеры и компании, которые работают со всеми нынешними номинированным исполнителями.

Гостями объявления стали артисты, эксперты и инсайдеры сферы шоу-бизнеса, среди которых KADNAY, YUKO, Фагот, KHAYAT, Игорь Кондратюк, Мохаммад Захур, LAUD, Grohotsky, Андрей Kishe, DILEMMA и другие, а также представители многих медийных площадок – телеканалов, онлайн-проектов и печатных изданий.

Группа DILEMMA

YUKO

KADNAY

18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.

«Премия YUNA меняется вместе с музыкальным рынком Украины, – говорит Павел Шилько, соучредитель и генпродюсер YUNA. – На церемонии 2020 мы будем вручать на две награды больше, чем в 2019-м – теперь всего в 17 номинациях. Мы решили ввести категории «Лучшая песня к фильму» и «Другой формат». Появление первой связана с ростом числа коллабораций украинского кино и музыкальной индустрии. А «Другой формат» мы создали для тех исполнителей, талант которых не заметен для радиостанций и музыкальных телеканалов, но стоит признания».

Церемония награждения премии YUNA 2020 состоится 24 марта 2020 в киевском Дворце «Украина».

Фото: пресс-служба YUNA-2020

Полный список номинантов премии:

Лучший исполнитель:

Alekseev

MAX BARSKIH

MELOVIN

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

MARUV

NK

Лучшая поп-группа:

DILEMMA

KADNAY

KAZKA

MOZGI

YUKO

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

O. Torvald

Pianoбой

Антитела

БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Лучшая песня:

Дим – Время и Стекло

Жива – The HARDKISS

Зорі запалали – БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Обіцяю – NK

Охрана, отмєна – Jerry Heil

Лучшая песня на другом языке:

Elefante – NK

LOVE IT Ритм – MONATIK

Siren Song – MARUV

ДШ – Бумбокс

Неземная – MAX BARSKIH

Лучшая песня для фильма:

Lego – Антитела (фильм “Я, ты, он, она”)

Колискова – БEZ ОБМЕЖЕНЬ (фильм “Заборонений”)

Перевал – Океан Ельзи (фильм “Захар Беркут”)

Пливе човен – DakhaBrakha (фильм “Вулкан”)

Холодно – Христина Соловий (фильм “Крути 1918”)

Лучший дуэт:

Без тебе – TAYANNA и LAUD

Безодня – Бумбокс и Тина Кароль

Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly

Кохаю – Jamala та Jah Khalib

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Лучший видеоклип:

Elefante – NK

Hello – Антитела

LOVE IT Ритм – MONATIK

ДШ – Бумбокс

Жива – The HARDKISS

Коханці – The HARDKISS

Лучший альбом:

7 – MAX BARSKIH

Hello – Антитела

LOVE IT Ритм – MONATIK

Мільярди – БEZ ОБМЕЖЕНЬ

Пушка – alyona alyona

Открытие года:

alyona alyona

Jerry Heil

KHAYAT

YOURA

КОРРУПЦИЯ

Другой формат:

Dakh Daughters

MOTANKA

SINOPTIK

Вагоновожатые

ЛУНА

Лучший электронный хит:

Digitalization – MOZGI

Siren Song – MARUV

ZENIT – ONUKA

Хащі – ONUKA

Шаленій – DILEMMA

Лучший эстрадный хит:

Вуса – бренд – Павло Зибров

Де ти є – ДОРОШ

Любовница – Оля Полякова

Наталя-Наталі – Олег Винник

Роксолана – Олег Винник

Хочу на Мальдіви – Ирина Федишин

Лучший хип-хоп хит:

999 – MOZGI

PRAKTIKA – YOURA

Падло – alyona alyona та Alina Pash

Проліски – MamaRika

Пушка – alyona alyona

Лучшее концертное шоу: