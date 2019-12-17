ru
ua

YUNA 2020: стали известны все номинанты музыкальной премии

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Среди лучших исполнительниц: Alina Pash, alyona alyona, Jerry Heil, MARUV, Настя Каменских

16 декабря в отеле Hilton Kyiv состоялось торжественное объявление номинантов Национальной музыкальной премии YUNA 2020. Стали известны имена всех претендентов на награды в 16 категориях. Номинанты еще в одной категории – «Лучший менеджмент артиста» – будут сформированы оргкомитетом YUNA завтра, 17 декабря. В этот список, по традиции, войдут менеджеры и компании, которые работают со всеми нынешними номинированным исполнителями.

Гостями объявления стали артисты, эксперты и инсайдеры сферы шоу-бизнеса, среди которых KADNAY, YUKO, Фагот, KHAYAT, Игорь Кондратюк, Мохаммад Захур, LAUD, Grohotsky, Андрей Kishe, DILEMMA и другие, а также представители многих медийных площадок – телеканалов, онлайн-проектов и печатных изданий.

Группа DILEMMA

YUKO

KADNAY

18 декабря начнется второй этап голосования жюри, который традиционно проводит постоянный аудитор премии YUNA – компания Deloitte Ukraine. Во время второго этапа и будут определены победители YUNA 2020, имена которых станут известны в марте.

«Премия YUNA меняется вместе с музыкальным рынком Украины, – говорит Павел Шилько, соучредитель и генпродюсер YUNA. – На церемонии 2020 мы будем вручать на две награды больше, чем в 2019-м – теперь всего в 17 номинациях. Мы решили ввести категории «Лучшая песня к фильму» и «Другой формат». Появление первой связана с ростом числа коллабораций украинского кино и музыкальной индустрии. А «Другой формат» мы создали для тех исполнителей, талант которых не заметен для радиостанций и музыкальных телеканалов, но стоит признания».

Церемония награждения премии YUNA 2020 состоится 24 марта 2020 в киевском Дворце «Украина».

Фото: пресс-служба YUNA-2020

Полный список номинантов премии:

Лучший исполнитель:

  • Alekseev
  • MAX BARSKIH
  • MELOVIN
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергей Бабкин

Лучшая исполнительница:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • MARUV
  • NK

Лучшая поп-группа:

  • DILEMMA
  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • YUKO
  • Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

  • O. Torvald
  • Pianoбой
  • Антитела
  • БEZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс

Лучшая песня:

Лучшая песня на другом языке:

  • Elefante – NK
  • LOVE IT Ритм – MONATIK
  • Siren Song – MARUV
  • ДШ – Бумбокс
  • Неземная – MAX BARSKIH

Лучшая песня для фильма:

  • Lego – Антитела (фильм “Я, ты, он, она”)
  • Колискова – БEZ ОБМЕЖЕНЬ (фильм “Заборонений”)
  • Перевал – Океан Ельзи (фильм “Захар Беркут”)
  • Пливе човен – DakhaBrakha (фильм “Вулкан”)
  • Холодно – Христина Соловий (фильм “Крути 1918”)

Лучший дуэт:

  • Без тебе – TAYANNA и LAUD
  • Безодня – Бумбокс и Тина Кароль
  • Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
  • Кохаю – Jamala та Jah Khalib
  • Падло – alyona alyona та Alina Pash

Лучший видеоклип:

  • Elefante – NK
  • Hello – Антитела
  • LOVE IT Ритм – MONATIK
  • ДШ – Бумбокс
  • Жива – The HARDKISS
  • Коханці – The HARDKISS

Лучший альбом:

  • 7 – MAX BARSKIH
  • Hello – Антитела
  • LOVE IT Ритм – MONATIK
  • Мільярди – БEZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Пушка – alyona alyona

Открытие года:

  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • KHAYAT
  • YOURA
  • КОРРУПЦИЯ

Другой формат:

  • Dakh Daughters
  • MOTANKA
  • SINOPTIK
  • Вагоновожатые
  • ЛУНА

Лучший электронный хит:

  • Digitalization – MOZGI
  • Siren Song – MARUV
  • ZENIT – ONUKA
  • Хащі – ONUKA
  • Шаленій – DILEMMA

Лучший эстрадный хит:

  • Вуса – бренд – Павло Зибров
  • Де ти є – ДОРОШ
  • Любовница – Оля Полякова
  • Наталя-Наталі – Олег Винник
  • Роксолана – Олег Винник
  • Хочу на Мальдіви – Ирина Федишин

Лучший хип-хоп хит:

  • 999 – MOZGI
  • PRAKTIKA – YOURA
  • Падло – alyona alyona та Alina Pash
  • Проліски – MamaRika
  • Пушка – alyona alyona

Лучшее концертное шоу:

  • MAX BARSKIH – 7
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • Антитела – Hello
  • Время и Стекло – VISLOVO
  • Оля Полякова – Королева ночи. На бисс
Латинские ритмы Насти Каменских и электро-фолк от Onuka: артистки зажгут в эфире шоу Х-фактор Ой, девочки: Леся Никитюк показала, чем объедается в Китае
Читать все новости