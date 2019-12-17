YUNA 2020: стали відомі всі номінанти музичної премії

Серед кращих виконавиць: Alina Pash, alyona alyona, Jerry Heil, MARUV, Настя Каменських
16 грудня у готелі Hilton Kyiv відбулося урочисте оголошення номінантів Національної музичної премії YUNA 2020. Стали відомі імена всіх претендентів на нагороди у 16 категоріях. Номінанти ще у одній категорії – «Найкращий менеджмент артиста» – будуть сформовані оргкомітетом YUNA завтра, 17 грудня. До цього списку, за традицією, увійдуть менеджери та компанії, які працюють зі всіма цьогорічними номінованими виконавцями.
Гостями оголошення стали артисти, експерти та інсайдери сфери шоу-бізнесу, серед яких KADNAY, YUKO, Фагот, KHAYAT, Ігор Кондратюк, Мохаммад Захур, LAUD, Grohotsky, Андрій Kishe, DILEMMA та інші, а також представники багатьох медійних майданчиків – телеканалів, онлайн-проектів та друкованих видань.
Група DILEMMA
YUKO
KADNAY
18 грудня почнеться другий етап голосування журі, який традиційно проводить незмінний аудитор премії YUNA – компанія Deloitte Ukraine. Під час другого етапу й будуть визначені переможці YUNA 2020, імена яких стануть відомі у березні.
«Премія YUNA змінюється разом з музичним ринком України, – говорить Павло Шилько, співзасновник та генпродюсер YUNA. – На церемонії 2020 року ми вручатимемо на дві нагороди більше, ніж у 2019-му – тепер загалом у 17 номінаціях. Ми вирішили ввести категорії «Найкраща пісня до фільму» та «Інший формат». Поява першої пов'язана із зростанням числа колаборацій українського кіно та музичної індустрії. А «Інший формат» ми створили для тих виконавців, талант яких не помітний для радіостанцій та музичних телеканалів, але вартий відзнаки».
Церемонія нагородження премії YUNA 2020 відбудеться 24 березня 2020 року у київському Палаці «Україна».
Фото: прес-служба YUNA-2020
Повний список номінантів премії:
Найкращий виконавець:
Найкраща виконавиця:
Найкращий поп-гурт:
Найкращий рок-гурт:
Краща пісня:
Найкраща пісня іншою мовою:
Найкраща пісня для фільму:
Найкращий дует:
Кращий відеокліп:
Найкращий альбом:
Відкриття року:
Інший формат:
Найкращий електронний хіт:
Найкращий естрадний хіт:
Найкращий хіп-хоп хіт:
Найкраще концертне шоу: