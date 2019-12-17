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YUNA 2020: стали відомі всі номінанти музичної премії

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Серед кращих виконавиць: Alina Pash, alyona alyona, Jerry Heil, MARUV, Настя Каменських

16 грудня у готелі Hilton Kyiv відбулося урочисте оголошення номінантів Національної музичної премії YUNA 2020. Стали відомі імена всіх претендентів на нагороди у 16 категоріях. Номінанти ще у одній категорії – «Найкращий менеджмент артиста» – будуть сформовані оргкомітетом YUNA завтра, 17 грудня. До цього списку, за традицією, увійдуть менеджери та компанії, які працюють зі всіма цьогорічними номінованими виконавцями.

Гостями оголошення стали артисти, експерти та інсайдери сфери шоу-бізнесу, серед яких KADNAY, YUKO, Фагот, KHAYAT, Ігор Кондратюк, Мохаммад Захур, LAUD, Grohotsky, Андрій Kishe, DILEMMA та інші, а також представники багатьох медійних майданчиків – телеканалів, онлайн-проектів та друкованих видань.

Група DILEMMA

YUKO

KADNAY

18 грудня почнеться другий етап голосування журі, який традиційно проводить незмінний аудитор премії YUNA – компанія Deloitte Ukraine. Під час другого етапу й будуть визначені переможці YUNA 2020, імена яких стануть відомі у березні.

«Премія YUNA змінюється разом з музичним ринком України, – говорить Павло Шилько, співзасновник та генпродюсер YUNA. – На церемонії 2020 року ми вручатимемо на дві нагороди більше, ніж у 2019-му – тепер загалом у 17 номінаціях. Ми вирішили ввести категорії «Найкраща пісня до фільму» та «Інший формат». Поява першої пов'язана із зростанням числа колаборацій українського кіно та музичної індустрії. А «Інший формат» ми створили для тих виконавців, талант яких не помітний для радіостанцій та музичних телеканалів, але вартий відзнаки».

Церемонія нагородження премії YUNA 2020 відбудеться 24 березня 2020 року у київському Палаці «Україна».

Фото: прес-служба YUNA-2020

Повний список номінантів премії:

Найкращий виконавець:

  • Alekseev
  • MAX BARSKIH
  • MELOVIN
  • MONATIK
  • Артем Пивоваров
  • Сергій Бабкін

Найкраща виконавиця:

  • Alina Pash
  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • MARUV
  • NK

Найкращий поп-гурт:

  • DILEMMA
  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • YUKO
  • Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

  • O. Torvald
  • Pianoбой
  • Антитіла
  • БEZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Бумбокс

Краща пісня:

Найкраща пісня іншою мовою:

  • Elefante – NK
  • LOVE IT Ритм – MONATIK
  • Siren Song – MARUV
  • ДШ – Бумбокс
  • Неземная – MAX BARSKIH

Найкраща пісня для фільму:

  • Lego – Антитіла (фільм “Я, ти, він, вона”)
  • Колискова – БEZ ОБМЕЖЕНЬ (фільм “Заборонений”)
  • Перевал – Океан Ельзи (фільм “Захар Беркут”)
  • Пливе човен – DakhaBrakha (фільм “Вулкан”)
  • Холодно – Христина Соловій (фільм “Крути 1918”)

Найкращий дует:

  • Без тебе – TAYANNA та LAUD
  • Безодня – Бумбокс та Тіна Кароль
  • Голос води – The Maneken, ONUKA, DakhaBrakha, Katya Chilly
  • Кохаю – Jamala та Jah Khalib
  • Падло – alyona alyona та Alina Pash

Кращий відеокліп:

  • Elefante – NK
  • Hello – Антитіла
  • LOVE IT Ритм – MONATIK
  • ДШ – Бумбокс
  • Жива – The HARDKISS
  • Коханці – The HARDKISS

Найкращий альбом:

  • 7 – MAX BARSKIH
  • Hello – Антитіла
  • LOVE IT Ритм – MONATIK
  • Мільярди – БEZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Пушка – alyona alyona

Відкриття року:

  • alyona alyona
  • Jerry Heil
  • KHAYAT
  • YOURA
  • КОРРУПЦИЯ

Інший формат:

  • Dakh Daughters
  • MOTANKA
  • SINOPTIK
  • Вагоновожатые
  • ЛУНА

Найкращий електронний хіт:

  • Digitalization – MOZGI
  • Siren Song – MARUV
  • ZENIT – ONUKA
  • Хащі – ONUKA
  • Шаленій – DILEMMA

Найкращий естрадний хіт:

  • Вуса – бренд – Павло Зібров
  • Де ти є – ДОРОШ
  • Любовница – Оля Полякова
  • Наталя-Наталі – Олег Винник
  • Роксолана – Олег Винник
  • Хочу на Мальдіви – Ірина Федишин

Найкращий хіп-хоп хіт:

  • 999 – MOZGI
  • PRAKTIKA – YOURA
  • Падло – alyona alyona та Alina Pash
  • Проліски – MamaRika
  • Пушка – alyona alyona

Найкраще концертне шоу:

  • MAX BARSKIH – 7
  • MONATIK – LOVE IT Ритм
  • Антитіла – Hello
  • Время и Стекло – VISLOVO
  • Оля Полякова – Королева ночі. На біс
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