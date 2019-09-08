"Главное в жизни - любовь": Горбунов умилил сеть нежным фото с Осадчей

Шоумен показал их с женой теплую осень
Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов стараются все свободное, да и не только, время, проводить вместе - они много путешествуют, вместе ведут некоторые шоу и с удовольствием проводят время дома с маленьким сыночком Иваном. Недавно телеведущие восхитили стильным выходом в свет - они посетили один из показов в рамках Ukrainian Fashion Week.
А на свежем фото в своем Instagram Горбунов показал, как они проводят теплые осенние дни у себя во дворе. Он опубликовал нежное фото с женой, на котором они сидят рядяшком на красиво украшенном участке. И Катя и Юрий одеты в красивые белые наряды и счастливо улыбаются, а также мило положили руки друг другу на коленки.
Скорее всего, атмосферный снимок был сделан еще во время празднования дня рождения Юрия, которое состоялось пару недель назад.
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
"Гарної всім суботи!і не забувайте,що найважливіше в житті - це любов! #теплаосінь", - трогательно подписал публикацию ведущий.
Подписчики не смогли пройти мимо такого душевного кадра и отметили, что Катя и Юрий просто светятся от счастья и очень красивая пара.
Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)
Напомним, Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль. Многие отметили, что с губами певицы, на которые она нанесла яркую помаду, что-то не так.
Ранее Катя Осадчая пришла на работу к любимому мужу Юрию Горбунову и посетила спектакль с участием коллег-звезд.