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"Главное в жизни - любовь": Горбунов умилил сеть нежным фото с Осадчей

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.09.2019 - 14:06
"Главное в жизни - любовь": Горбунов умилил сеть нежным фото с Осадчей
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шоумен показал их с женой теплую осень

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов стараются все свободное, да и не только, время, проводить вместе - они много путешествуют, вместе ведут некоторые шоу и с удовольствием проводят время дома с маленьким сыночком Иваном. Недавно телеведущие восхитили стильным выходом в свет - они посетили один из показов в рамках Ukrainian Fashion Week.

А на свежем фото в своем Instagram Горбунов показал, как они проводят теплые осенние дни у себя во дворе. Он опубликовал нежное фото с женой, на котором они сидят рядяшком на красиво украшенном участке. И Катя и Юрий одеты в красивые белые наряды и счастливо улыбаются, а также мило положили руки друг другу на коленки.

Скорее всего, атмосферный снимок был сделан еще во время празднования дня рождения Юрия, которое состоялось пару недель назад.

&quot;Главное в жизни - любовь&quot;: Горбунов умилил сеть нежным фото с Осадчей

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Гарної всім суботи!і не забувайте,що найважливіше в житті - це любов! #теплаосінь", - трогательно подписал публикацию ведущий.

Подписчики не смогли пройти мимо такого душевного кадра и отметили, что Катя и Юрий просто светятся от счастья и очень красивая пара.

  • Красавицы! Видно, что светлые, любящие и счастливые люди. Пусть у вас всегда будет молодость и любовь!
  • Щастям аж світяться. як приємно за такими люблячими парами спостерігать! Нехай щастя буде вічно!
  • Как приятно вас видеть, счастья вам
  • Офигенная пара
  • Гарнюні
  • Які ви класні!!! Ви надихаєте на прекрасний настрій та зворушливі спогади!!!
  • Дуже кльові
  • Боже, до чого ж гарні!!!!
  • Ви мега-круті
  • Найкраща пара!

&quot;Главное в жизни - любовь&quot;: Горбунов умилил сеть нежным фото с Осадчей

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль. Многие отметили, что с губами певицы, на которые она нанесла яркую помаду, что-то не так.

Ранее Катя Осадчая пришла на работу к любимому мужу Юрию Горбунову и посетила спектакль с участием коллег-звезд.

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