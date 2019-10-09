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"Йог" Юрій Горбунов підкорив мережу ефектною асаною

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.10.2019 - 11:56
"Йог" Юрій Горбунов підкорив мережу ефектною асаною
Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Виявилося, що ведучий захоплюється йогою

Юрій Горбунов знаходить у своєму щільному графіку час для спорту і подорожей. Телеведучий нещодавно побував у Парижі з дружиною Катею Осадчою, де пара відмінно провела вікенд, незважаючи на те, що телеведуча працювала. Що стосується спортивних навантажень, то, як виявилося, шоумен захопився йогою. На новому фото в instagram він застиг в одній з основних асан.

Юрій зігнув одну ногу в коліні, відвівши її в сторону і оперев на другу. Він поєднав долоні на рівні грудей, розвівши лікті в сторону. До речі, така позиція відмінно тренує гнучкість і баланс. Схоже, у Юрія з цим все в повному порядку!

Шоумен позує в просторій кімнаті – під ногами у нього ворсистий килим, а сам він розташувався на килимку для йоги.

&quot;Йог&quot; Юрій Горбунов підкорив мережу ефектною асаною

Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"yogaforlife #yogaforever (йогда для життя, йога завжди)", - залишив він кілька хештеів під фото.

Шанувальники оцінили гнучкістю Юрія, а також зазначили, що він виглядає спортивним і підтягнутим. Вони підказали шоумену, що асану слід виконувати із закритими очима.

  • Молодець
  • Майже все горить через пару хвилин
  • Клас
  • Юрій, треба це робити із закритими очима
  • Готуєтеся на танці? Успіхів
  • О, йог
  • Давно займаєтеся йогою?

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Юрій Горбунов підкорив мережу музичними талантами сина Івана. Хлопчик спробував свої сили, сівши за фортепіано. Шанувальники прийшли в захват від музичного малюка.

Раніше Юрій Горбунов зворушив мережа ніжним кадром з Катею Осадчою. Ведучий запевнив, що для нього головне в житті - це кохання. Підписники прийшли в захват від зіркової пари.

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