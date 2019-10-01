Красивая парочка: Горбунов умилил романтическим фото с Осадчей из Парижа

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Супруги прогулялись по "городу любви"

Катя Осадчая и Юрий Горбунов - одна из самых ярких и очаровательных звездных пар украинского шоу-бизнеса. Супруги много времени проводят вместе, по возможности стараются выбраться в путешествие или на отдых к морю и воспитывают двухлетнего сыночка. К слову, малыш Иван уже начинает поражать своими музыкальными талантами! Похоже, пара смогла снова выкроить немного свободного времени и отправилась в Париж.

На своей странице в Instagram Горбунов поделился милым романтическим фото с любимой супругой. Они нежно прижались друг к другу и позируют на крыше здания с великолепным видом на парижскую оперу. Отметим, что Катя решила обойтись без макияжа, а волосы собрала в хвост.

"Париж", - лаконично подписал кадр телеведущий, не став раскрывать более никаких деталей.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

В свою очередь Осадчая поделилась селфи с супругом в разделе сториз своего аккаунта. Судя по всему, они позировали на балконе.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Растроганные фолловеры оставили много умиленных отзывов, отмечая, что они очень красивая и милая парочка.

Вы классные!!

Франция -город любви

дуже гарні

Ви дуже гарна пара

Красивая парочка

Такие классные

Ви пара, якій дуже пасує Париж

Какие же вы класные обое. Обожаю вас.

Ви чудова українська пара

Какая красивая пара, не налюбуюсь

Я вас обожаю ,какие Вы классные

З висоти пташиного польоту!

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что Катя Осадчая рассказала, почему распался ее первый брак, который продлился три года. Она вышла замуж в 18 лет за Олега Полищука и у пары родился сын Илья, которому сейчас уже 17 лет. В разрыве отношений она видит и свою вину, но Катя благодарна этому браку за сына.

Ранее Катя Осадчая сразила наповал роскошным образом на конкурсе Мисс Украина 2019.