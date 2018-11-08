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YOAV в Киеве: лучшие треки легендарного мультиинструменталиста

Lite » Звезды 08.11.2018 - 15:59
YOAV (фото: facebook.com/Yoavmusic)
YOAV (фото: facebook.com/Yoavmusic)

RBC-LITE собрал топ-5 лучших хитов всемирно известного экспериментатора

27 февраля легендарный певец и музыкант-мультиинструменталист из Израиля YOAV на сцене киевского клуба Atlas отметит десятилетие творчества и заодно презентует свой новый альбом "Multiverse".

Стиль музыки YOAV сложно определить: он смешивает все от кантри и фолка до техно и инди. При этом для создания музыки он использует только гитару, применяя ее в качестве как струнного, так и перкуссионного и даже духового инструмента.

В новой пластинке артист экспериментирует со стилем и звучанием, уходит в альтернативный поп и электронный трип-хоп.

Многие украинцы ждут этого грандиозного действа. Поэтому мы решили напомнить всем фанатам качественной и небанальной музыки лучшие треки YOAV.

Beautiful Lie

Видео: YouTube/Yoavmusic

Club Thing

Видео: YouTube/Yoavmusic

Adore Adore

Видео: YouTube/Yoavmusic

Touch

Видео: YouTube/Yoavmusic

Pale Imitation

Видео: YouTube/Yoavmusic

Напомним, что в Киеве выступит любимая группа легендарного Тома Йорка.

Ранее мы писали, что 16 июня следующего года в столице выступит культовая американская рок-группа Kiss. Концерт легенд мирового рок-н-ролла пройдет на НСК "Олимпийском" в рамках их прощального тура KISS End Of The Road World Tour.

Видео: РБК-Украина

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