В Киеве выступит любимая группа легендарного Тома Йорка

Modeselektor и Том Йорк (коллаж)

Modeselektor - это не только музыка, но и уникальное световое шоу

1 декабря в Киеве выступит культовый электронный дуэт из Берлина Modeselektor.

Среди их поклонников немало известных музыкантов, в том числе и вокалист одной из главных групп современности Radiohead Том Йорк. В своих интервью Том часто упоминает немецкий электронный дуэт, подчеркивая, что это - его любимые музыканты и настоятельно рекомендуя музыку Modeselektor к прослушиванию.

Йорку настолько импонирует творчество Modeselektor, что он неоднократно приглашал электронщиков открывать концерты Radiohead. Вместе Modeselektor и Radiohead выступали в Японии, Испании, Польше и Германии.

Дружба Тома Йорка и Modeselektor переросла в официальный микс на "Skip Divided" - песню из сольного альбома музыканта "The Eraser", а также несколько совместных треков. Вокал Тома Йорка можно услышать сразу в трех песнях Modeselektor: "The White Flash", "Shipwreck" и "This".

Музыкальный дуэт Modeselektor был был образован в Берлине, после встречи диджеев Гернота Бронсета и Себастиана Шарина на нелегальной андеграундной вечеринке в 1992 году. Название проекту дала одноименная функция на коробке аудиоэффектов Space Echo. Парни просто немного изменили написание эффекта Mode Selector на немецкий манер: стали писать его одним словом и заменили букву "с" на "k". Поэкспериментировав несколько лет в студии, музыканты сфокусировали внимание на живых выступлениях.

Добавим, что Modeselektor - это не только музыка. Выступление дуэта в Киеве будет дополнять уникальное световое шоу, которое также является важной частью вечеринок серии Promin’. Посетителей ждет актуальная электронная музыка, дополненная цифровыми художественными инновациями.

