"Я выхожу замуж!" Регина Тодоренко с букетом ошарашила признанием

Популярная телеведущая и блогер Регина Тодоренко умеет заинтриговать поклонников и вызвать у них живой интерес к своей персоне. Звезда то фото в купальнике опубликует, показав фигуру менее, чем через полгода после родов, то сообщит о новом интересном авторском проекте. Но на сей раз она приготовила действительно ошеломительную новость – Регина выходит замуж! Интересно, что со своим законным мужем, музыкантом Владом Топаловым она расписалась еще осенью минувшего года. Так в чем же дело? Об этом ведущая рассказала в Instagram, поспешив успокоить поклонников.

Так, знаменитость сообщила о готовящемся пышном торжестве, ведь громкой и настоящей свадьбы с многочисленными гостями и тортом у нее так и не было! Пришло время это исправить.

Свою неожиданную новость Регина сопроводила не менее интригующим фото. На снимке она позирует в оригинальном белом купальнике с рюшем в области декольте и плечей. Ведущая стоит по грудь в воде и держит в руках изящный свадебный букетик. Эффект "макияжа без макияжа" и чуть тронутые помадой естественного оттенка губы выдают то, что снимок стал частью специальной фотосессии.

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с Владом Топаловым поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству!" - призналась Регина.

Подписчики молниеносно проявили живой интерес к внезапной новости и стали забрасывать ведущую вопросами и дарить ей щедрые комплименты.

"Поздравляю! Ты такая красотка!", "Очень красивая, очень! Будь счастлива", "Само совершенство, ненаглядная, очаровательно выглядишь, ангелочек чистой красоты", "Ого! Супер! Как русалка!", "Ты шикарна, Регина", "Ваш ребенок будет на вашей свадьба, как это круто!", "Умница! Каждая девочка мечтает о любви и шикарном свадебном платье. Красивая пара!", "Уверена, все будет просто шикарно. Заранее желаю чтобы все прошло как задумано! Берегите друг друга", - писали фолловеры.

Напомним, что Региа Тодоренко озадачила сеть занятиями английским языком с маленьким сыном Михаилом.

Ранее Регина Тодоренко пожаловалась на нехватку времени на любимого мужа Влада Топалова.