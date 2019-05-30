"Я виходжу заміж!" Регіна Тодоренко з букетом приголомшила зізнанням

Популярна телеведуча і блогер Регіна Тодоренко вміє заінтригувати шанувальників і викликати у них живий інтерес до своєї персони. Зірка то фото в купальнику опублікує, показавши фігуру меньш, ніж через півроку після пологів, то повідомить про новий цікавий авторський проект. Але цього разу вона приготувала дійсно приголомшливу новину – Регіна виходить заміж! Цікаво, що зі своїм законним чоловіком, музикантом Владом Топаловим вона розписалася ще восени минулого року. Так у чому ж справа? Про це ведуча розповіла в Instagram, поспішивши заспокоїти шанувальників.

Так, знаменитість повідомила про підготовку до пишного святкування, адже гучного і справжнього весілля з численними гостями і тортом у неї так і не було! Настав час це виправити.

Свою несподівану новину Регіна супроводила не менш інтригуючим фото. На знімку вона позує в оригінальному білому купальнику з рюшем в області декольте і плечей. Ведуча стоїть по груди в воді і тримає в руках елегантний весільний букетик. Ефект "макіяж без макіяжу" і трохи підфарбовані помадою природного відтінку губи видають те, що знімок став частиною спеціальної фотосесії.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Так! Так! Так! Я виходжу заміж! Офіційно ми з Владом Топаловим одружилися ще в жовтні, а зараз ми готуємося до великого торжества!" - зізналася Регіна.

Підписники блискавично проявили жвавий інтерес до раптової новини і стали закидати ведучу питаннями і дарувати їй щедрі компліменти.

"Вітаю! Ти така красуня!", "Дуже красива, дуже! Будь щаслива", "Сама досконалість, ненаглядна, чарівно виглядаєш, янголятко чистої краси", "Ого! Супер! Як русалка!", "Ти шикарна, Регіна", "Ваша дитина буде на вашому весіллі, як це круто!", "Розумниця! Кожна дівчинка мріє про кохання і шикарне весільне плаття. Красива пара!", "Впевнена, все буде просто шикарно. Заздалегідь бажаю щоб все пройшло як задумано! Бережіть один одного", - писали фоловери.

Нагадаємо, що Регіа Тодоренко спантеличила мережу заняттями англійською мовою з маленьким сином Михайлом.

Раніше Регіна Тодоренко поскаржилася на брак часу на коханого чоловіка Влада Топалова.