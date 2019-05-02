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"Я без ума!" Даша Астафьева с обнаженной грудью поразила внешним видом

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.05.2019 - 12:42
"Я без ума!" Даша Астафьева с обнаженной грудью поразила внешним видом
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Звезда покорила поклонников необычной художественной работой

Популярная певица, актриса и модель Даша Астафьева умеет обнажаться на камеру так, что дух захватывает даже у видавших виды эстетов! Ее роскошные формы, умение вести себя в кадре и эффектно позировать перед объективом фотографа заставляет сердца поклонников биться чаще. Свои фотосеты артистка неизмено превращает в незабываемые перформансы, а ее появление на сцене в смелых нарядах будоражит фантазию зрителей. Как творческая личность, Даша умеет по достоинству оценить работу тех, кто помогает ей выглядеть сногсшибательно.  Так, она восхитилась гиперреалистичным портретом, нарисованным специально для нее художником Сергеем Пискуновым. Фото и видео откровенной работы она поделилась на своей странице в Instagram.

На картине чувственная Даша изображена с обнаженной грудью, а ее формы предусмотрительно прикрыты серебристой накидкой.

"Маэстро творит. Я без ума от каждой совместной работы", – написала впечатлена девушка.

&quot;Я без ума!&quot; Даша Астафьева с обнаженной грудью поразила внешним видом

Фото: Даша Астафьева на полотне (instagram.com/da_astafieva)

Певица также добавила, что позировала для автора полотна меньше месяца назад, и результат ее просто покорил. Она поблагодарила творческую команду, которая помогала в реализации задуманного и талантливого художника.

&quot;Я без ума!&quot; Даша Астафьева с обнаженной грудью поразила внешним видом

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Картина произвела на них неизгладимое впечатление, о чем они поспешили сообщить Даше в комментариях.

"Безумно красивая и сексуальная", "Идеальная!", "Бомба", "Даша, очень классно, шикарно", "Очень красиво!", "Просто сказка!", "Очень круто!", "Даша, ты лучшая", "Очень красиво, но я думала, что то фото, а не картина", - оставляли отзывы восхищенные подписчики.

Напомним, что Даша Астафьева снялась для известного украинского бренда и сверкнула стройными ножками в стильном тренче.

К слову,  Даша Астафьева соблазнила пикантным фотосетом в белье и сетчатом наряде.

Ранее Даша Астафьева побывала в Барселоне на модном показе бренда Milla Nova, где позировала в компании шоувумен Леси Никитюк и ведущей Кати Осадчей.

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