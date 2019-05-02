ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Я в захваті!" Даша Астаф'єва з оголеними грудьми вразила зовнішнім виглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.05.2019 - 12:42
"Я в захваті!" Даша Астаф'єва з оголеними грудьми вразила зовнішнім виглядом
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Зірка підкорила шанувальників незвичайною художньою роботою

Популярна співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва вміє оголюватися на камеру так, що дух захоплює навіть у бувалих естетів! Її розкішні форми, вміння поводити себе в кадрі і ефектно позувати перед об'єктивом фотографа змушує битися частіше серця шанувальників. Свої фотосети артистка незмінно перетворює в незабутні перформанси, а її поява на сцені у сміливому вбранні розбурхує фантазію глядачів. Як творча особистість, Даша вміє гідно оцінити роботу тих, хто допомагає їй виглядати неперевершено. Так, вона захопилася гіперреалістичним портретом, намальованим спеціально для неї художником Сергієм Піскуновим. Фото і відео відвертої роботи вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На картині чуттєва Даша зображена з оголеними грудьми, а її форми завбачливо прикриті сріблястою накидкою.

"Маестро творить. Я в захваті від кожної спільної роботи", – написала вражена дівчина.

&quot;Я в захваті!&quot; Даша Астаф'єва з оголеними грудьми вразила зовнішнім виглядом

Фото: Даша Астаф'єва на полотні instagram.com/da_astafieva)

Співачка також додала, що позувала для автора полотна менше місяця тому, і результат її просто підкорив. Вона подякувала творчій команді, яка допомагала в реалізації задуманого і талановитому художнику.

&quot;Я в захваті!&quot; Даша Астаф'єва з оголеними грудьми вразила зовнішнім виглядом

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники прийшли в захват від побаченого. Картина справила на них незабутнє враження, про що вони поспішили повідомити Даші в коментарях.

"Шалено красива і сексуальна", "Ідеальна!", "Бомба", "Даша, дуже класно, шикарно", "Дуже красиво!", "Просто казка!", "Дуже круто!", "Даша, ти найкраща", "Дуже красиво, але я думала, що то фото, а не картина", - залишали відгуки захоплені підписники.

Нагадаємо, що Даша Астаф'єва знялася для відомого українського бренду і блиснула стрункими ніжками в стильному тренчі.

До слова, Даша Астаф'єва спокусила пікантним фотосетом в білизні і сітчастому вбранні.

Раніше Даша Астаф'єва побувала в Барселоні на модному показі бренду Milla Nova, де позувала в компанії шоувумен Лесі Нікітюк і ведучої Каті Осадчої.

"Афро-королева": Даша Астаф'єва похвалилася витонченою фігурою і новою зачіскою Зухвалий декаданс: роздягнена Даша Астаф'єва показала шикарні форми
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України Даша Астаф'єва
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся