"Я и ты": стильные Меладзе и Джанабаева показали страсть на красной дорожке

Звездная пара посетила церемонию вручения премии в Москве
Известный певец Валерий Меладзе и его супруга, экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева совершили редкий совместный выход в свет - пара посетила церемонию вручения премии МУЗ-ТВ, которая состоялась в Москве. Снимками с красной дорожки артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Для торжественного мероприятия они выбрали стильные наряды - Альбина блистала в белом платье в пол с глубоким декольте и сумочкой-клатчем в тон, а Валерий был в классическом черном костюме и белой рубашке.
На фото Меладзе нежно обнимает жену, стоя сзади нее, а та счастливо смеется.
"Я и ты...", - романтично подписала снимок Джанабаева, добавив сердечко.
Фото: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (instagram.com/albinadzhanabaeva)
Она также поделилась впечатлениями от события.
"Скажу честно, вдвоем идти по любой дорожке, а особенно красной, значительно увереннее, спокойнее, тем более с @meladzevalerian. Собираться, конечно, сложнее,- надо выглядеть гармонично и созвучно! К счастью, мы любим классику! В неё добавляем "перчинку" (это решать вам, что для вас "перчинка") и вперед! Главное, что вчера мы получили- это отличное настроение! Это ведь основное, что должна нести Музыка! Шоу было высокотехнологично, крутые номера!" - рассказала Альбина.
Фото: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (instagram.com/albinadzhanabaeva)
Подписчики засыпали пару комплиментами относительно их внешнего вида, а также пожеланиями счастья.
Скриншот комментариев (instagram.com/albinadzhanabaeva)
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