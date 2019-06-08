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"Я и ты": стильные Меладзе и Джанабаева показали страсть на красной дорожке


Звездная пара посетила церемонию вручения премии в Москве

Известный певец Валерий Меладзе и его супруга, экс-участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева совершили редкий совместный выход в свет - пара посетила церемонию вручения премии МУЗ-ТВ, которая состоялась в Москве. Снимками с красной дорожки артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Для торжественного мероприятия они выбрали стильные наряды - Альбина блистала в белом платье в пол с глубоким декольте и сумочкой-клатчем в тон, а Валерий был в классическом черном костюме и белой рубашке.

На фото Меладзе нежно обнимает жену, стоя сзади нее, а та счастливо смеется.

"Я и ты...", - романтично подписала снимок Джанабаева, добавив сердечко.

Фото: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Она также поделилась впечатлениями от события.

"Скажу честно, вдвоем идти по любой дорожке, а особенно красной, значительно увереннее, спокойнее, тем более с @meladzevalerian. Собираться, конечно, сложнее,- надо выглядеть гармонично и созвучно! К счастью, мы любим классику! В неё добавляем "перчинку" (это решать вам, что для вас "перчинка") и вперед! Главное, что вчера мы получили- это отличное настроение! Это ведь основное, что должна нести Музыка! Шоу было высокотехнологично, крутые номера!" - рассказала Альбина.

Фото: Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Подписчики засыпали пару комплиментами относительно их внешнего вида, а также пожеланиями счастья.

  • "Жаль, что не было номинации - лучшая пара церемонии, первый приз был бы у Вас, вы просто безупречны"
  • "Красивый выход. Шикарные! Элегантные! Альбина,красавица! С тобой Валерий такой мужественный и счастливый. Счастья и любви вам на долгие годы"
  • "Вы вместе смотритесь как одно целое"
  • "Альбиночка, Вы во всём шикарно выглядите!! А особенно вместе с Валерой! Вы друг другу очень подходите!!! Люблю Вас!!! Счастья Вашей семье!!!! У Вас самая лучшая семья Вы друг друга дополняете чем-то!!!! Красивые и счастливые!"
  • "Очень красивая пара. Чувствуется что есть любовь и уважение! Счастья Вам, Альбина!"
  • "Красивые, любящие. Очень порадовали таким фото"
  • "Альбиночка, Вы и Валерий,одна из самых красивых пар на дорожке были. Милые и нежные"
  • "Самая лучшая и красивая пара!!! Счастья Вам долгие долгие года, берегите друг друга!!! Альбиночка красавица"
  • "Самые) до чего же теплое фото"

Скриншот комментариев (instagram.com/albinadzhanabaeva)

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