"Я і ти": стильні Меладзе і Джанабаєва показали пристрасть на червоній доріжці

Відомий співак Валерій Меладзе і його дружина, екс-учасниця групи "ВІА Гра" Альбіна Джанабаєва вчинили рідкісний спільний вихід у світ - пара відвідала церемонію вручення премії МУЗ-ТВ, яка відбулася в Москві. Знімками з червоної доріжки артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Для урочистого заходу вони вибрали стильні вбрання - Альбіна блищала в білій сукні з глибоким декольте і сумочкою-клатчем в тон, а Валерій був у класичному чорному костюмі і білій сорочці.

На фото Меладзе ніжно обіймає дружину, стоячи позаду неї, а та щасливо сміється.

"Я і ти...", - романтично підписала знімок Джанабаєва, додавши сердечко.

Фото: Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Вона також поділилася враженнями від події.

"Скажу чесно, удвох йти по будь-якій доріжці, а особливо червоній, значно впевненіше, спокійніше, тим більше з @meladzevalerian. Збиратися, звичайно, складніше,- треба виглядати гармонійно і співзвучно! На щастя, ми любимо класику! У неї додаємо "перчинку" (це вирішувати вам, що для вас "перчинка") і вперед! Головне, що вчора ми отримали - це відмінний настрій! Адже це основне, що повинна нести Музика! Шоу було високотехнологічне, круті номери!" - розповіла Альбіна.

Фото: Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Підписники засипали пару компліментами щодо їх зовнішнього вигляду, а також побажаннями щастя.

"Шкода, що не було номінації - найкраща пара церемонії, перший приз був би у Вас, ви просто бездоганні"

"Гарний вихід. Шикарні! Елегантні! Альбіна,красуня! З тобою Валерій такий мужній і щасливий. Щастя і любові вам на довгі роки"

"Ви виглядаєте як одне ціле"

"Альбиночка, Ви у всьому чудово виглядаєте!! А особливо разом з Валерою! Ви один одному дуже підходите!!! Люблю Вас!!! Щастя Вашій родині!!!! У Вас найкраща сім'я Ви один одного доповнюєте чимось!!!! Красиві і щасливі!"

"Дуже гарна пара. Відчувається що є любов і повага! Щастя Вам, Альбіна!"

"Гарні, люблячі. Дуже порадували таким фото"

"Альбиночка, Ви і Валерій,одна з найкрасивіших пар на доріжці були. Милі і ніжні"

"найкраща і красива пара!!! Щастя Вам довгі довгі роки, бережіть один одного!!! Альбиночка красуня"

"Самі) до чого ж тепле фото"

Скріншот коментарів (instagram.com/albinadzhanabaeva)

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