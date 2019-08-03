"Я твоя, любимый": Каменских покорила красочными фото с Потапом из Италии

Звездная пара устроила себе второй медовый месяц на Сардинии
Звездная супружеская пара Настя Каменских и Потап продолжает наслаждаться своим вторым медовым месяцем, который они устроили на итальянском острове Сардиния. Ведь сразу после свадьбы у них получилось провести всего лишь неделю в Турции из-за рабочих графиков, так что теперь артисты с удовольствием наверстывают упущенное, наслаждаясь отдыхом на пляже и яхте и прогулками по живописным городкам. На своей своей страничке в Instagram Настя показала красочные фото с поездки с любимым на остров Ла Маддалена.
Для поездки певица выбрала стильное оранжевое платье длиной ниже колена, украшенное принтом в виде черно-белых цветов. Она собрала волосы в красивую прическу, а также дополнила образ босоножками на каблуке и черным клатчем.
Фото: Настя Каменских в Италии (instagram.com/kamenskux)
Каменских позировала на берегу моря и на улочках старинного городка, а также с любимым мужем Потапом. Последний отправился на прогулку в белых шортах и светлой льняной рубашке, а также черных кроссовках.
Фото: Настя Каменских и Потап в Италии (instagram.com/kamenskux)
"Io sono tua, amore", - трогательно написала Настя, что переводится с итальянского языка как "Я твоя, любимый".
Фото: Настя Каменских и Потап в Италии (instagram.com/kamenskux)
А совместный кадр с Потапом она подписала так: "С красивым парнем", - тоже на итальянском.
Фото: Настя Каменских и Потап в Италии (instagram.com/kamenskux)
Фолловеры поспешили оставить артистке и ее мужу множество комплиментов и теплых слов.
Скриншот комментариеа (instagram.com/kamenskux)
Напомним, Настя Каменских соблазнила аппетитными формами в откровенном бикини на ярком фото с Сардинии.
Ранее Настя Каменских очаровала сеть романтическим снимком с Потапом, который она забавно подписала: "Я тебе шорты, ты мне ботинки! Я тебя в ушко, ты меня в спинку".
Также Настя Каменских озадачила сеть постельным кадром с подругой на отдыхе в Италии.