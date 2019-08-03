"Я твоя, коханий": Каменських підкорила барвистими фото з Потапом з Італії

Зоряна подружня пара Настя Каменських і Потап продовжує насолоджуватися своїм другим медовим місяцем, який вони влаштували на італійському острові Сардинія. Адже відразу після весілля у них вийшло провести всього лише тиждень у Туреччині через робочі графіки, так що тепер артисти із задоволенням надолужують згаяне, насолоджуючись відпочинком на пляжі і яхті і прогулянками по мальовничих містечках. На своїй своїй сторінці в Instagram Настя показала барвисті фото з поїздки з коханим на острів Ла Маддалена.

Для поїздки співачка вибрала стильне помаранчеве плаття довжиною нижче коліна, прикрашена принтом у вигляді чорно-білих квітів. Вона зібрала волосся в красиву зачіску, а також доповнила образ босоніжками на підборах і чорним клатчем.

Фото: Настя Каменських в Італії (instagram.com/kamenskux)

Каменських позувала на березі моря і на вуличках старовинного містечка, а також з коханим чоловіком Потапом. Останній відправився на прогулянку в білих шортах і світлій лляній сорочці, а також чорних кросівках.

Фото: Настя Каменських і Потап в Італії (instagram.com/kamenskux)

"Io sono tua, amore", - зворушливо написала Настя, що перекладається з італійської як "Я твоя, коханий".

Фото: Настя Каменських і Потап в Італії (instagram.com/kamenskux)

А спільний кадр з Потапом вона підписала так: "З гарним хлопцем", - теж по-італійськи.

Фото: Настя Каменських і Потап в Італії (instagram.com/kamenskux)

Фолловери поспішили залишити артистці і її чоловікові безліч компліментів і теплих слів.

Дуже гарна...

Загадкова Корсиканка. Дружина маффиози .А все інше вже не важливо .Головне красиво і з родзинкою як завжди

Крутий образ і кльове сукню

Як завжди прекрасна Настя

Іспанська принцеса

Краща

В одязі набагато крутіше.

Плаття вогонь

Беліссімо....)

найкращі і красиві

Він прям тут на італійця став різко схожий!! Засмаглі, відпочилі, працювали багато от і заслужили такий шикарний відпустку! Всіх благ вам

Які ви красиві

Гарненькі!!! Щастя вам!!

Хлопці ви криті!!! Настуся ви сліпуча красуня!!!

- Гарна пара, ви просто створені одне для одного, аж око радіє

Скріншот комментариеа (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Настя Каменських спокусила апетитними формами у відвертому бікіні на яскравому фото з Сардинії.

Раніше Настя Каменських зачарувала мережу романтичним знімком з Потапом, який вона забавно підписала: "Я тобі шорти, ти мені черевики! Я тебе в вушко, ти мене в спинку".

Також Настя Каменських спантеличила мережу постільною кадром з подругою на відпочинку в Італії.