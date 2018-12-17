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"Дурацкое слово": Анна Седокова рассказала, что думает о браке и отношениях

Lite » Звезды 17.12.2018 - 14:09
"Дурацкое слово": Анна Седокова рассказала, что думает о браке и отношениях
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Анна Седокова разоткровенничалась о своем отношении к официальному браку

Украинская певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая ранее вызвала негодование у поклонников слишком откровенным фото, поделилась своим мнением о браке и отметила, что невзирая на неудачный опыт в личной жизни, продолжает верить в семейные ценности. Об этом она рассказала в интервью "Телепрограмма.Pro".

"Я продолжаю верить в настоящий брак, хотя это и дурацкое слово. Верить в то, что отношения должны быть скреплены брачным союзом, если двое людей уверены друг в друге. Мне кажется, что так гордо звучат фразы: "Ты моя жена" и "Ты мой муж". Это намного лучше, чем: "Девушка, с которой я живу". Когда мужчина делает предложение и женится – это говорит о его серьезных отношениях, а несерьезных отношений мне больше не надо", - призналась артистка.

Исполнительница отметила, что сейчас ее сердце не свободно, но говорить о серьезности чувств пока рано, ведь пережитые ранее поражения на любовном фронте все еще дают о себе знать.

&quot;Дурацкое слово&quot;: Анна Седокова рассказала, что думает о браке и отношениях

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Мое сердце что-то чувствует, но я еще до конца не разобралась, что. Просто в нем столько было всего… Я бы не сказала, что боли, но, если обратиться к моему творчеству, то у меня "сердце в бинтах". Несмотря ни на что, оно продолжает чувствовать", - отметила Седокова.

Ранее Анна Седокова показала поклонникам оригинально украшенную елку. Сама же она призналась, что нарядит лесную красавицу по традиции 30 декабря.

Как мы сообщали, Седокова похвасталась пикантным нарядом с внушительным декольте, в котором она пришла на съемки новогоднего шоу в России.

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