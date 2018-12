"Я стояла на краю": Анна Седокова відверто розповіла про особисту трагедію

Фото: Анна Седокова (instagram.com-annasedokova)

Співачка подякувала шанувальникам за підтримку

Популярна співачка Анна Седокова зважилася поділитися сокровенним і розповісти всю правду про особисті переживання та випробування, через які їй довелося пройти. На своїй сторінці в Instagram вона розмістила фото і відео зйомок програми "Прямий ефір" Андрія Малахова.

Артистка запевнила- пройти те, що випало на її долю було дуже складно, але їй вдалося впоратися.

"Не дивлячись на все, що відбувалося в моєму житті, для мене було дуже важливо, щоб передача вийшла хорошою і доброю. Щоб вона давала надію тим, хто опинився в складній ситуації. Андрій і вся його команда мене в цьому підтримали! Коли мені було дуже не просто, коли я стояла на краю і більше не було сил боротися, жінка, приставлена до мене наглядачем, сказала: "it's just another bump in the road". Це можна перевести приблизно як - "Це всього лише ще одна перешкода на дорозі". Потрібно не боятися, не мовчати, сконцентруватися на головному і завжди відповідати добром і думати виключно про дітей, тому що немає нікого важливіше", - натхненно заявила виконавиця.

Шанувальники Сєдокової поділилися своїми враженнями після перегляду програми з її участю і зазначили, що їх зворушила її мужність у подоланні життєвих перешкод і щирість, з якою вона розповіла про сокровенне.

"Аня, дивитися на Вас приємно. Красива, жіночна, чесна. Будь-яке випробування в житті робить нас сильнішими. Діти - це наше життя. Я щиро бажаю Вам справжнього жіночого щастя", "Анюта, дивилася і плакала, як несправедливо буває ... Ми з тобою! Підтримуємо і любимо", "Так шкода, що передача була короткою і ви не розповіли, як справді справи з чоловіками йдуть. Ви шикарна жінка, сама чудова мама і просто богиня і творча людина, кожна пісня для мене така прониклива", - зізнавалися фани співачки.

Також Анна виконала в ефірі фрагмент своєї нової ліричної композиції "Не можу" і подякувала шанувальникам за тепло і підтримку, які ті їй щедро дарують.

