"Он не очень торопился": Седокова об исполнении заветного желания

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица поделилась трогательной историей из жизни

Известная певица Анна Седокова рассказала об исполнении сокровенного новогоднего желания, которое она из года в год загадывала в детстве и в юности. Трогательной историей звезда поделилась в Instagram-аккаунте.

Оказалось, что артистка давно мечтала о собаке, но мама не разрешала ей держать дома животных. Как-то она нашла на улице щенка и рискнула привести его в дом.

"На этом фото из LA собака мечтает украсть у меня "изики", а я мечтаю украсть эту собаку. На все новые года я загадывала Дедушке Морозу свою главную мечту - собаку! А он как-то все не очень торопился. Потом, я притащила первого щенка домой в 16 лет (то, что у меня на лестничной площадке жили все дворовые собаки, это не считается). Мама сказала мне: "Выбирай - или я, или собака". Я посмотрела на маму, она была такой большой и могущественной, потом на дрожащего щенка и ушла из дома вместе с собакой", - призналась исполнительница.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Седоковой пришлось провести ночь с питомцем у подруги, после чего ее мама не только разрешила вернуться дочери домой с новым другим, но и полюбила пса всем сердцем.

"После ночевки у подруги, мне позвонила мама и сказала - можете вернуться, вдвоём! Так у моей мамы появился лучший друг, и через неделю она уже не разрешала никому выгуливать щенка", - поделилась воспоминаниями певица.

Поклонники Анны начали наперебой делиться своими историями о появлении в их жизни домашних любимцев, а также восхитились добротной и душевностью артистки.

"Обожаю собак ... И людей, которые их любят", "Анечка такая красивая и настоящая", "Боже, как мило. Я плачу", "Аня, у тебя не может быть большой и могущественной мамы, была бы могущественной, ты не была такой открытой и чистой", - писали восторженные фаны.

Скриншот комментариев (instagram.com/annasedokova)

Ранее Анна Седокова поделилась своим мнением об официальном браке и серьезных отношениях. Невзирая на фиаско в личной жизни, артистка все еще верит в искреннюю любовь.

Также Седокова продемонстрировала фанам оригинальную елку, и рассказала, что привыкла украшать лесную красавицу за несколько дней до наступления Нового года.

Кроме того, Анна Седокова показала праздничный наряд, в котором пришла на запись "новогоднего огонька" для одного из российских каналов.

Видео: РБК-Украина