"Я скучаю": дочь Брежневой умилила сеть счастливым пляжным фото с возлюбленным

Фото: Соня Киперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Девушка оставила для возлюбленного искреннее послание

Старшая дочь Веры Брежневой, Соня Киперман недавно показала своего бойфренда-красавца, а теперь открыто обменивается с ним нежными признаниями в сети. Она опубликовала в Instagram новый снимок с парнем, которого зовут Мэтт Кеннон, а также написала, что скучает по возлюбленному. Видимо, Соня и ее бойфренд находятся в вынужденной разлуке и общаются посредством соцсетей.

На черно-белом фото 18-летняя дочь звезды и ее парень бегут по волнам, а брызги закрывают их силуэти и лица. Впрочем, можно рассмотреть, что молодые люди смеются и держаться за руки.

На Мэтте – штаны и светлая рубашка, а на Соне – длинное платье на тонких бретелях, котрое совершенно промокло.

Фото: Соня Киперман со своим парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Я скучаю по тебе", - отавила послание под фото девушка. Ответ адресата не заставил долго ждать: "Я тоже".

Скриншот комменариев

Такая любовь в сети и нежные признания растрогали подписчиков девушки. Они восторгались парой и оставляли свои комментарии.

Фото: Соня Киперман со своим парнем (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Это нереально", "Вай!", "Слишком шикарно", "Милые создания", "Можно много шикарностей! Вы очень милые", - писали фолловеры.

Скриншот комментариев

Ранее дочь Веры Брежневой публиковала фото с возлюбленным. Молодые люди позируют у велосипеда и с нежностью смотрят друг на друга.

Также, Соня Киперман показала фото с мамой Верой Брежневой и растрогала сеть признанием самому родному человеку в мире. Поклонники в очередной раз отметили разительное сходство мамы и дочки.

Фото: Соня Киперман с мамой (instagram.com/sonyaxkiperman)

Кроме того, Вера Брежнева умилила веселым семейным видео, на котором собралась огромная семья певицы, включая мужа Константина Меладзе.