"Я сказала да": Алина Гросу похвасталась роскошным обручальным кольцом

Свадьба состоится в июне в Венеции
"Маленька бджілка" Алина Гросу давно выросла и стала успешной певицей, а скоро превратится в замужнюю даму - артистка вовсю готовится к свадьбе со своим возлюбленным Александром. Ранее ее крестная Ирина Билык проговорилась, что торжество состоится в июне в прекрасной Венеции, а сейчас сама девушка сообщила об официальной помолвке.
На своей странице в Instagram 23-летняя Алина опубликовала фото, на котором запечатлена ее правая рука с роскошным обручальным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце. Судя по геолокации на публикации, певица сейчас находится в столице Чехии, Праге - вероятно, именно там любимый сделал ей предложение.
"#isaidyes (Я сказала да)", - подписала снимок Гросу.
Фото: Алина Гросу показала обручальное кольцо (instagram.com/alina_grosu)
Никаких других деталей знаменитость раскрывать не стала.
Поклонники наперебой поздравляют ее с помолвкой и желают счастья в семейной жизни.
Немного раньше девушка также опубликовала несколько атмосферных фото из Праги, на которых она позирует в красивом платье с цветочным принтом.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, Алина на протяжении 4 лет встречается с молодым человеком по имени Александр, при этом певица тщательно скрывает его от глаз поклонников и папарацци.
Отметим, что ранее Алина Гросу покорила фанов эффектным фото.
А еще Алина Гросу заинтриговала новостью о пополнении в семье, которого она ждет с нетерпением.