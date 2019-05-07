"Я сказала да": Алина Гросу похвасталась роскошным обручальным кольцом

"Маленька бджілка" Алина Гросу давно выросла и стала успешной певицей, а скоро превратится в замужнюю даму - артистка вовсю готовится к свадьбе со своим возлюбленным Александром. Ранее ее крестная Ирина Билык проговорилась, что торжество состоится в июне в прекрасной Венеции, а сейчас сама девушка сообщила об официальной помолвке.

На своей странице в Instagram 23-летняя Алина опубликовала фото, на котором запечатлена ее правая рука с роскошным обручальным кольцом с бриллиантом на безымянном пальце. Судя по геолокации на публикации, певица сейчас находится в столице Чехии, Праге - вероятно, именно там любимый сделал ей предложение.

"#isaidyes (Я сказала да)", - подписала снимок Гросу.

Фото: Алина Гросу показала обручальное кольцо (instagram.com/alina_grosu)

Никаких других деталей знаменитость раскрывать не стала.

Поклонники наперебой поздравляют ее с помолвкой и желают счастья в семейной жизни.

"Поздравляю.Счастья вам"

"Вітаю, безмежного кохання вам!"

"Ура, поздравляю"

"Алинка, бджiлка ты наша) поздравляем тебя"

"Круто!!! Взаимной и чистой любви!!!"

"Поздравляю вас, счастья вам, благополучия, всего самого хорошего"

"Вітаю!!! Ви на це заслужили ))"

"Счастья и взаимо понимания! вы будете самой красивой невестой! Дай Бог, чтобы это на всю жизнь!"

"Поздравляю, желаю долгих лет счастливой жизни"

"От души поздравляю вас и хочу пожелать сыграть замечательную свадьбу, создать крепкую семью, родить чудесных деток и всю жизнь прожить в счастье, радости, достатке, взаимопонимании, любви и роскоши"

Немного раньше девушка также опубликовала несколько атмосферных фото из Праги, на которых она позирует в красивом платье с цветочным принтом.

Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина на протяжении 4 лет встречается с молодым человеком по имени Александр, при этом певица тщательно скрывает его от глаз поклонников и папарацци.

Отметим, что ранее Алина Гросу покорила фанов эффектным фото.

А еще Алина Гросу заинтриговала новостью о пополнении в семье, которого она ждет с нетерпением.