"Я сказала так": Аліна Гросу похвалилася розкішною обручкою

Весілля відбудеться в червні у Венеції
"Маленька бджілка" Аліна Гросу давно виросла і стала успішною співачкою, а скоро перетвориться в заміжню даму - артистка щосили готується до весілля зі своїм коханим Олександром. Раніше її хрещена Ірина Білик проговорилася, що торжество відбудеться в червні у прекрасній Венеції, а зараз сама дівчина повідомила про офіційні заручини.
На своїй сторінці в Instagram 23-річна Аліна опублікувала фото, на якому зображена її права рука з розкішною обручкою з діамантом на безіменному пальці. Судячи з геолокації на публікації, співачка зараз перебуває в столиці Чехії, Празі - ймовірно, саме там коханий зробив їй пропозицію.
"#isaidyes (Я сказала так)", - підписала знімок Гросу.
Фото: Аліна Гросу показала обручку (instagram.com/alina_grosu)
Ніяких інших деталей знаменитість розкривати не стала.
Шанувальники наввипередки вітають її з заручинами і бажають щастя в сімейному житті.
Трохи раніше дівчина також опублікувала кілька атмосферних фото з Праги, на яких вона позує в гарній сукні з квітковим принтом.
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Нагадаємо, Аліна протягом 4 років зустрічається з молодим чоловіком на ім'я Олександр, при цьому співачка ретельно приховує його від очей шанувальників і папараці.
Відзначимо, що раніше Аліна Гросу підкорила фанів ефектним фото.
А ще Аліна Гросу заінтригувала новиною про поповнення в сім'ї, якого вона чекає з нетерпінням.