"Я – сила воли": Машу Ефросинину подлиловили за "запрещенным" занятием

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая показала забавное видео с дня рождения мамы

Маша Ефросинина недавно вернулась из короткого, но продуктивного семейного отпуска. Ведущая не признавалась, куда летела с мужем Тимуром Хромаевым и детьми – дочкой Наной и сыном Александром. Впрочем, она лишь отметила, что погода стояла не слишком благоприятная и три дня из шести шел дождь, но это ничуть не испортило впечатление от тропического курорта. Вернувшись в Украину, она преступила к работе и реализации своих творческих проектов. Но Маше предстояли также приятные хлопоты – 25 января она отпраздновала день рождения мамы Людмилы. Видеоотчетом ведущая поделилась в Instagram, а заодно и показала, как не смогла устоять перед вкусным соблазном на торжестве.

Ведущая всегда открыто заявляет о том, что придерживается правильного питания и старается максимально ограничивать себя в сладком. Но день рождения мамы стал исключением. Кроме того, она поддалась на уговоры сестры Елизаветы Ющенко, которая и стала автором "разоблачающего" видео, на котором Маша с аппетитом ест воздушный торт.

"В честь маминого дня рождения я лучше станцую на столе. Я не буду. Я – сила воли, я просто звезда", - прокомментировала на камеру теледива и …. стала наслаждаться сладким угощением с нескрываемым удовольствием.

"Узнаешь себя и свою силу воли? Дай мне знать, что ты тоже нормальная", - с юмором подписала видео Маша.

Ранее теледива опубликовала спонтанное откровенное интервью с мамой-именинницей прямо за столом в ресторане. Она поинтересовалась, что мама считает своим самым большим достижением, провалом, а также попросила дать совет, как правильно воспитать дочь.

"Мама не знала, о чем я буду спрашивать! Как же это здорово, когда жизненные "провалы" звучат как наивное сожаление, по сравнению с достижениями... Как круто, когда твои правила воспитания дочерей взяты твоими же дочерьми за основную модель в их собственном материнстве! Мамулик, ты самая лучшая!" - трогательно подписала она кадры.

Ранее Маша Ефросинина показала изысканный курортный лук в "хищных" тонах.